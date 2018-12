"Luam in considerare semnaturile de pe motiunea de cenzura, nu ai de unde sa iei aceste voturi, matematic, in rest se poate discuta. Pe de alta parte, nu ai un element important: programul de guvernare, propunerea de premier asumat de toti cei care au semnat motiunea de cenzura si ministrii. Din acest punct de vedere, este un impas. Singur am ajuns la concluzia ca in acest moment Opozitia nu doreste sa guverneze pentru ca sunt in competitie unii cu altii si de aceea probabil nu reusesc.

Am impresia ca aceasta concluzie a mea este o concluzie corecta. Sesiunea si motiunea, dar de guvernat in acest moment impreuna nu pot guverna, nu vor guverna. Nu vor si nu pot, pentru ca exista aceasta competitie in randul Opozitiei", a spus Hunor, citat de bursa.ro.