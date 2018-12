"Cel mai important principiu al legii este contributivitatea, dar s-a urmarit in acelasi timp si eliminarea mai multor inechitati, cum ar fi pensii diferite intre femei si barbati sau pensii diferite intre persoane de acelasi gen care aveau acelasi punctaj, au lucrat acelasi numar de ani si cu toate astea aveau pensii diferite pentru ca au iesit pe legislatii diferite la pensie. In acelasi timp, as vrea sa subliniez un lucru si anume ca nu mai este posibil ca persoane care au contribuit 35 de ani sa aiba aceeasi pensie minima cu alte persoane care au contribuit sub 10 ani, asa cum se intampla pana acum, pentru ca si in functie de numarul de ani lucrati se primeste un procent in plus. Vreau sa subliniez un alt lucru, punctul de pensie se dubleaza in interiorul mandatului nostru, deci nu dupa 2021, asa cum s-a tot repetat in spatiul public, pornim de la 871 de lei punctul de pensie in anul 2016, in prezent suntem la 1.100 de lei, anul viitor va fi 1.265 de lei, iar in 2020, deci in interiorul mandatului nostru, va fi 1.775 de lei.

Apar si beneficii. Se pastreaza dreptul sotului supravietuitor de a beneficia de 50% din pensia sotului decedat, dar daca doreste sa isi pastreze pensia proprie poate sa cumuleze 25% din pensia sotului decedat, daca asta este in avantajul sau. Deci se merge pe principiul dreptul cel mai avantajos. S-au redefinit gradele de invaliditate de o asemenea maniera incat sa se poata cumula pensia de invaliditate cu alte venituri, apare posibilitatea de a exista si alte locuri de munca in conditii speciale fata de ceea ce este la ora actuala in legislatie, desigur aceste noi locuri de munca vor fi stabilite printr-o hotarare de Guvern, apare posibilitatea diferentierii pensiilor in functie de anii lucrati, apare posibilitatea de a opta pentru pensia mai avantajoasa daca, de exemplu, au o pensie de invaliditate pot sa mearga pe indemnizatia sociala in cazul in care aceasta este mai avantajoasa si eu garantez faptul ca foarte multi vor opta catre aceasta formula pentru ca ii avantajeaza", a spus Vasilescu, citata de jurnalul.ro.