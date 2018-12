Chestionat in legatura cu discursul sustinut de liderul social-democratilor la Consiliul National al PSD, potrivit stirileprotv.ro, seful statului a spus: "Acest discurs permite doar concluzii triste, triste mai ales pentru PSD, dar triste si pentru Romania. Acest discurs arata clar, raspicat, pe fata ca PSD, sub Dragnea, a ajuns un partid anti-european, anti-justitie, anti-investitii, anti-afaceri. Este trist, este foarte trist, fiindca, pe de alta parte, toate sondajele, toate discutiile, ne arata ca romanii sunt proeuropeni, sunt oameni care vor locuri de munca, romanii isi doresc o justitie dreapta, romanii isi doresc foarte mult un stat de drept.

Iata ca, PSD, sub Dragnea, a ajuns in opozitie cu romanii. Este un rezultat care trebuie sa ne dea foarte mult de gandit si care cu siguranta nu numai pe mine m-a intristat. Faptul ca Romania in anul 2018 a ajuns, din nefericire, sa discute public daca sa dam, sa nu dam amnistie si gratiere pentru politicieni, infractori, corupti este ceva inimaginabil la 29 de ani dupa Revolutie, cand la Revolutie am luptat tocmai pentru drepturile noastre, pentru libertatile noastre, pentru un stat de drept, pentru o democratie in stil european, arata ca acest partid nu este pe calea pe care si-o doresc majoritatea romanilor pentru Romania".