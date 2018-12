"Este in discutie acest referendum, stiti bine ca am facut primii pasi inca de acum ceva vreme si i-am rugat pe colegii mei sa studieze problema, sa vedem cum putem sa abordam chestiunea in asa fel incat sa fie si eficienta. Una este sa discuti despre un referendum si sa nu mearga nimeni sa isi puna stampila si alta este sa discuti despre un referendum care chiar misca ceva. Si eu cred ca aici toata lumea intelege ca nu vrem sa ne jucam de-a referendumul si daca il facem, sa fie util. Un referendum convocat de presedinte nu produce rezultate obligatoriu si acest lucru trebuie stiut. Daca fac un referendum, el se numeste consultativ si chiar daca toti romanii merg si spun ca nu vor amnistie si gratiere sau nu vor o relaxare a legislatiei penale, ci una solida, nu inseamna ca asta se si intampla, fiindca este consultativ si rezultatul nu se poate constitui intr-o obligatie pentru Parlament. Aceasta trebuie stiut din capul locului", a mentionat Iohannis.

Seful statului a tinut sa mentioneze ca inca din 2014 a atentionat romanii sa nu voteze PSD pentru ca vor "amnistie si gratiere pentru oamenii lor cu probleme penale".

"Am spus la vremea respectiva - atentie romanilor, nu alegeti PSD, fiindca ei vor vrea amnistie si gratiere pentru ai lor, cu probleme penale. Vor veni cu o politica economica care da bani la asistatii sociali si nu se ingrijeste de investitii, vor veni cu o abordare strict populista ca sa se pastreze ei in pozitii. Astea sunt lucruri care pot fi verificate, pe care le-am spus in 2014, le-am repetat in 2016, va amintiti, poate, acea faza cand am spus 'fara penali', deci pana sunt eu presedinte nu vom avea prim-ministru penal si a inceput intreaga discutie cu penalii. Totusi, cumva au ajuns la guvernare si au ajuns la guvernare fiindca au fost votati. Si atunci concluzia simpla care este? E bine sa judecam ce votam, pe cine votam, dar cel mai important lucru este sa votam. In 2016 foarte multi au considerat ca nici unii, nici altii nu sunt grozavi, ca nu merg la vot si iata catastrofa. Ca este o catastrofa", a completat el, citat de stirileprotv.ro.