"Petrecerea (din pacate) nu a luat inca sfarsit - masurile populiste si iresponsabile vor continua in 2019 ; nota de plata pentru romani va fi si mai mare in 2020! Si minciunile guvernamentale vor continua - cat timp exista acest Guvern!

Intrebarea este cine va repara de data aceasta dezastrul spre care ne ducem cu toata viteza? Acum nu mai exista USL - acum nu se mai pregateste Guvernul Opozitiei ca in 2012 ! Dvs ce credeti? Va rog sa imi scrieti pe aceasta pagina.

Deciziile anuntate:

1.(conform legii) de la 1 Ianuarie - ci de la 1 Septembrie (daca atunci or fi bani)/ din Ianuarie pana in Septembrie pensionarii vor manca mai putin, vor sta in frig in casa si nu vor mai cumpara medicamente!

2. Bugetarii nu mai primesc bani pentru orele suplimentare si munca in timpul zilelor libere - deci nu mai asteptati sa vina SMURD, nu mai ii certati pe medici sau profesori ca nu stau peste program, nu va mai duceti degeaba la primarii sau autoritati publice

3. Pilonul 2 de pensii private (la care cotizam toti cei mai tineri sub 46 de ani) practic se desfiinteaza - din moment ce poti sa iti retragi banii oricand nu se va mai sustine ca sistem/ iresponsabilii de la Guvern sa bucura ca fac economie la ceea ce trebuiau sa plateasca ca si cotizatie pentru bugetari - dar ne lasa pe cei mai tineri in viitor fara o sansa adevarata de a avea o pensie (daca ne bazam pe Olguta si Teodorovici pentru pensia noastra inseamna ca suntem la fel de iresponsabili)/

4. Sa fixezi pretul la gaze prin decizie a Guvernului mergea pe vremea lui Ceausescu / acum suntem intr-o piata europeana deschisa si nimeni nu stie care vor fi efectele / pe rusi ii doare in cot de deciziile Guvernului pentru ca ei ne vor vinde doar la pretul international/ dar in felul acesta dai o lovitura formidabila celor doi producatori interni - Romgaz si Petrom (la ambii Statul este actionar, de la acestia Guvernul incaseaza dividende si sunt oricum printre cei mai mari platitori de taxe si impozite la Buget)



Singura masura posibila si inteligenta era o subventie sociala pentru pretul la gaze data tintit acelor persoane care au venituri mici / asta era o masura social democrata/ dar noi avem un guvern de marionete!

5. Taxa pe 'lacomia bancara' este un populism sulfuros - bancile isi vor recupera aceasta pierdere de la firmele si persoanele carora le dau credite / in plus bancile din Romania pot sa nu mai da imprumuturile de care Guvernul are nevoie ca sa finanteze deficitul bugetar (circa 6 miliarde de euro) si sa rostogoleasca datoria publica - sau vor marii dobanzile pe care o sa le platim si noi si copiii nostri multi ani de acum incolo

6. Taxarea suplimentara a jocurilor de noroc/ in 2013 am schimbat sistemul si am ajuns de la 3 la incasari de 30 milioane de euro anual la Buget/ insa jocurile de noroc in Secolul XXI s-au mutat in special in online si pot fi administrate din orice tara ofera un regim fiscal competitiv, stabil si predictibil/ dupa masura anuntata sunt gata sa fac pariu ca in 2019 vom incasa mai putini bani la Buget din taxarea jocurilor de noroc

7. Fondul pentru Dezvoltare si Investitii anuntat de Dragnea in Euro si de Dancila in lei: un nou instrument de santajat primarii de la comune si orase mici / banii se dau insa imprumut - indatoreaza localitatea pe multi ani de acum incolo / banii pe care ii dau Dragnea si Dancila sunt acel 'buffer' de care nu s-a mai atins niciun guvern dupa 2008 = rezerva de bani din Trezorerie care trebuie sa asigure in caz de criza plata salariilor si functionarea institutiilor pe timp de 3-4 luni/ cand vine noua criza financiara in Romania camara umpluta cu greu va fi goala si punem lacatul pe Statul Roman

PS - cand am auzit ieri anunturile facute de Eugen Teodorovici am avut senzatia ca retraiesc ziua din 2010 in care Basescu a anuntat taierea salariilor si pensiilor si marirea TVA/ acelasi gol in stomac pentru ca stiu ca masurile anuntate in panica si fara nicio strategie vor face mai mult rau decat bine/ aceeasi convingere ca din aceasta zi soarta Guvernului este pecetluita si romanii nu ii vor ierta niciodata!", a scris Victor Ponta pe Facebook.