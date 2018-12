"«USR s-a opus de fiecare data cand s-a vorbit despre constituirea acestei sectii speciale de anchetare a magistratilor pentru ca, asa cum am vazut zilele trecute, aceasta sectie a devenit deja un instrument de presiune asupra magistratilor. Liviu Dragnea a spus ca este incantat de faptul ca judecatorii si procurorii au pus frana in anchete. Practic, liderul partidului de guvernamant a recunoscut ca acesta a fost scopul, de a intimida procurorii si judecatorii. Am invocat in sesizarea CCR motive foarte clare prin care speram ca isi vor gasi ecou in decizia CCR. Vom face tot ce sta in puterea noastra pentru a opri acest dezastru pe care il produce in justitie», a declarat deputatul USR Stelian Ion.

USR a identificat patru motive de neconstitutionalitate in adoptarea ordonantei. In primul rand, nu sunt intrunite cele trei conditii obligatorii care justifica adoptarea unei ordonante de urgenta, respectiv existenta unei situatii extraordinare, imposibilitatea amanarii reglementarii acesteia si motivarea corespunzatoare a urgentei.



In al doilea rand, USR atrage atentia asupra incalcarea principiului separatiei puterilor in stat, prin adoptarea de catre Guvern a unui act cu putere de lege fara intrunirea conditiilor justificative prevazute de Constitutie si recunoscute prin jurisprudenta Curtii Constitutionale.

In al treilea rand, in contestatia depusa la CCR USR a atras atentia asupra incalcarii interdictiei constitutionale de reglementare a regimului institutiilor fundamentale ale statului prin ordonante de urgenta. Prin rolul si consacrarea sa constitutionala, Ministerul Public este o institutie fundamentala a statului. Intrucat Sectia este parte a Ministerului Public, nu se poate reglementa operationalizarea acesteia prin ordonanta de urgenta.

In al patrulea rand, USR si PNL au reclamat incalcarea obligatiei constitutionale de respectare a tratatelor si pactelor internationale la care Romania este parte. Una dintre obligatiile rezultate din Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana este respectarea recomandarilor MCV, asa cum a retinut si Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 2/2012. Ori, in cel mai recent raport emis in cadrul MCV, Comisia Europeana a recomandat expres Romaniei suspendarea imediata a punerii in aplicare a legilor justitiei si a ordonantelor de urgente subsecvente, precum si revizuirea legilor justitiei, tinand seama pe deplin de recomandarile formulate in cadrul MCV, precum si de recomandarile Comisiei de la Venetia si ale GRECO", se arata intr-un comunicat.