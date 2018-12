Ponta: Acest Guvern de iresponsabili si analfabeti aplica in Romania politicile populiste si falimentare ale lui Hugo Chavez

Fostul premier Victor Ponta sustine ca premierul Viorica Dancila a mintit chiar in Parlament spunand ca nu va introduce nicio taxa noua, subliniind ca Guvernul "aplica in Romania politicile populiste si falimentare ale lui Hugo Chavez", iar rezultatele vor fi ca in Venezuela.