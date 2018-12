"Da, o sa merg. Vedeti ca doamna prim-ministru la trei sau patru discursuri publice a avut mesaje de pace. M-a invitat sa colaboram si acum sunt dispus sa colaboram, fiindca este o chestiune extrem de importanta. Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este o chestiune foarte complicata, foarte grea si vreau sa facem fata si am declarat ca suntem pregatiti, dar ca sa ramanem pregatiti si sa avem si rezultate trebuie sa discutam aceste lucruri. De exemplu, o speta care acum arde, acum este urgenta si am cerut sa fie introdusa urgent pe ordinea de zi este Brexit-ul. Exista un risc real sa avem un Brexit fara acord si in acel caz cateva sute de mii de romani raman cumva cu un statut incert. Aceste lucruri trebuie discutate. Nu putem sa stam sa le discutam dupa sarbatorile de iarna. Iata ca sunt atatea argumente si, sincer, nu cred ca ma refuza doamna prim-ministru daca merg sa discutam impreuna in Guvern chestiuni care tin de Romania, care tin de Guvern", a declarat Iohannis, potrivit stirileprotv.ro.

Iohannis a spus ca intentioneaza sa participe la toate sedintele Guvernului din perioada urmatoare

El a cerut, totodata, respectarea principiului transparentei actului decizional

