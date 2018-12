"PLUS depune azi, la Curtea de Apel, o cerere de suspendare a actelor administrative care pot sa duca la modificarea Codului penal si Codului de procedura penala, pentru a introduce ideea de amnistie si gratiere. Consideram ca o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere poate sa fie foarte nociva statului de drept din Romania, risca sa afecteze niste valori de etica si de morala in Romania, pentru ca o astfel de ordonanta de amnistie si gratiere ar insemna sa ierti oameni care au gresit si care trebuie sa isi ispaseasca o pedeapsa, dar mai ales o astfel de ordonanta de amnistie si gratiere risca sa scape de justitie oameni, inclusiv din mediul politic, oameni cu responsabilitati la varf in stat si oameni care au capatat puterea si pe care o folosesc pentru a scapa de justitie, in loc sa o foloseasca pentru binele cetatenilor. Deci, pentru a evita o astfel de ordonanta de amnistie si gratiere, consideram ca, dincolo de ceea ce poate sa faca Parlamentul si presedintele, exista si aceasta posibilitate, si anume Curtea de Apel sa suspende orice act administrativ care ar putea sa fie intocmit in interiorul Guvernului, in Ministerul Justitiei si in alte ministere, acte administrative pregatitoare unei ordonante de urgenta si, odata suspendate astfel de acte administrative, ordonanta de urgenta, in mod normal, nu ar mai putea fi adoptata", a precizat Ciolos, intr-o conferinta de presa.

El a explicat de ce PLUS recurge la Curtea de Apel, mentionand ca, atata vreme cat in Parlament exista proiecte de legi de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala, Guvernul nu ar mai trebui sa aiba dreptul sa emita o ordonanta de urgenta pentru modificarea legilor care se afla deja in proces de modificare la nivelul Legislativului.

"De ce Curtea de Apel? Consideram ca are baza legala sa faca acest lucru, sa ia aceasta decizie, pentru ca legea prevede ca atata vreme cat in Parlament exista deja proiecte de legi de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala, Guvernul nu ar mai trebui sa aiba dreptul sa emita o ordonanta de urgenta pentru modificarea acelor legi care deja sunt in proces de modificare in Parlament. Si atunci consideram ca, daca Curtea de Apel Bucuresti ajunge la aceasta concluzie pe baza argumentelor pe care le-am prezentat, ar putea sa ia aceasta decizie - cu cat mai repede, cu atat mai bine - sa suspende aceste acte administrative din Guvern si sa impiedicam in felul acesta o OUG pe amnistie si gratiere care sa treaca dincolo de ceea ce Parlamentul ar trebui sa decida in acest caz", a aratat el, potrivit Agerpres.