"Indiferent de opiniile exprimate de alte forte politice din Romania, prezenta presedintelui si asumarea de catre dumnealui a conducerii sedintelor de Guvern, din urmatoarea perioada, ar putea fi o solutie pentru a preveni adoptarea unei ordonante de urgenta pentru amnistia si gratierea coruptilor, in frunte cu Dragnea", a scris, marti, Dan Barna, pe Facebook.

El si-a exprimat satisfactia ca presedintele Klaus Iohannis "a decis sa apere democratia".

"Ne bucuram ca presedintele Iohannis a reactionat la indemnul lansat de USR si a decis sa apere democratia si statul de drept din Romania prin toate mijloacele constitutionale pe care le are la dispozitie", a adaugat Barna.



Marti, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va merge la sedintele de Guvern, dupa ce a constatat "o dorinta de colaborare" din partea prim-ministrului Viorica Dancila.

"Am solicitat agenda (sedintei de Guvern - n.r.). Cred ca trebuie sa vedem lucrurile un pic in perspectiva. Ne pregatim pentru presedintie (a Consiliului UE - n.r.) si, chiar daca suntem pregatiti, lucrurile nu vor fi absolut deloc simple. Pe de alta parte, am constatat din partea doamnei premier o dorinta de colaborare, ca sa zic asa, in repetate randuri m-a invitat sa colaboram. Iata ca voi colabora. Voi merge la sedintele de Guvern", a precizat Klaus Iohannis, la Viena, unde participa la Forumul la nivel inalt Europa - Africa.