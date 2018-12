"Am luat nota cu satisfactie de declaratiile dumneavoastra recente prin care admiteti, in sfarsit, ca este necesar sa colaboram pentru Romania. De asemenea, salut faptul ca ati raspuns apelului meu de colaborare politica pentru asigurarea, de catre Romania, a unei bune presedintii a Consiliului Uniunii Europene. Referitor la solicitarea dumneavoastra, prin care invocati prerogativele conferite de art. 87 din Constitutia Romaniei, privind primirea agendei de lucru a fiecarei sedinte a Guvernului, va informez ca Guvernul Romaniei transmite, de fiecare data, pe site-ul propriu, agenda de lucru a sedintelor Guvernului, impreuna cu proiectele de documente de politici publice, proiectele de acte normative sau alte documente, precum si documentele insotitoare respective, documente ce pot fi consultate de orice persoana. In cazul in care pe agenda sedintei Guvernului vor fi proiecte de acte normative referitoare la 'probleme de interes national privind politica externa, apararea tarii, asigurarea ordinii publice', in conformitate cu textul constitutional invocat, va vom semnala acest lucru si va asigur de toata deschiderea in situatia in care veti decide sa participati la sedinta de Guvern", se arata in scrisoarea premierului.

Premierul a anuntat ca ii va adresa presedintelui cu celeritate, invitatia de a participa la sedinta de Guvern, daca va considera necesara participarea sa.

Viorica Dancila il invita pe Klaus Iohannis sa participe la sedintele de Guvern

"In cazurile subsumate de textul constitutional sintagmei 'alte situatii', caz in care este la latitudinea prim-ministrului invitarea Presedintelui Romaniei ('Presedintele Romaniei poate lua parte la sedintele Guvernului (...) la cererea primului ministru, in alte situatii'), voi adresa, cu celeritate, invitatia de a participa la sedinta de Guvern, daca voi considera necesara participarea dumneavoastra. In incheiere, va asigur, domnule presedinte, de cunoasterea, de catre Guvernul Romaniei, a obligatiei de loialitate constitutionala care impune, deopotriva Guvernului si Presedintelui Romaniei, precum si oricarei autoritati publice, respectarea competentelor constitutionale, fara asumarea unor prerogative care excedeaza cadrului constitutional si legal", a aratat seful executivului.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca va merge la sedintele de Guvern, dupa ce a constatat "o dorinta de colaborare" din partea prim-ministrului Viorica Dancila.

"Am solicitat agenda (sedintei de Guvern - n.r.). Cred ca trebuie sa vedem lucrurile un pic in perspectiva. Ne pregatim pentru presedintie (a Consiliului UE - n.r.) si, chiar daca suntem pregatiti, lucrurile nu vor fi absolut deloc simple. Pe de alta parte, am constatat din partea doamnei premier o dorinta de colaborare, ca sa zic asa, in repetate randuri m-a invitat sa colaboram. Iata ca voi colabora. Voi merge la sedintele de Guvern", a precizat Klaus Iohannis, la Viena, unde participa la Forumul la nivel inalt Europa - Africa.