"Ar fi o eroare grava. O astfel de ordonanta de amnistie si gratiere ar fi o eroare foarte grava pentru Romania", a spus seful statului, intrebat ce ar putea face in cazul in care o astfel de ordonanta ar aparea pe ordinea de zi suplimentara a Executivului, asa cum s-a intamplat in cazul OUG 13.

De asemenea, chestionat daca mai ia in calcul referendumul privind justitia, presedintele Klaus Iohannis a raspuns: "Cu siguranta despre acel referendum o sa mai vorbim".

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca nu se teme sa vorbeasca despre amnistie si gratiere, desi aceste cuvinte parca ar fi o blasfemie in Romania.

"Nu mai ezitati. Nu stiu cand, nu stiu cum, dar PSD-ALDE are si aceasta obligatie", a spus Dragnea, in sedinta de duminica a Consiliului National al PSD, potrivit News.ro.