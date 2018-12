"Am solicitat agenda, cred ca trebuie sa vedem lucrurile un pic in perspectiva, ne pregatim pentru presedintie si chiar daca suntem pregatiti, lucrurile nu pot fi absolut deloc simple. Pe de alta parte, am constatat din partea doamnei premier o dorinta de colaborare, ca sa zic asa, in repetate randuri m-a invitat sa colaboram. Iata ca voi colabora: voi merge la sedintele de Guvern", a declarat Iohannis, potrivit Digi24.

Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis luni, o scrisoare prim-ministrului Vasilica-Viorica Dancila, prin care ii solicita agenda de lucru a fiecarei sedinte a Guvernului.

Senatorul PSD Claudiu Manda a declarat, luni, ca presedintele Klaus Iohannis poate participa la sedintele de Guvern si poate sa le conduca, daca sunt pe ordinea de zi chestiuni care vizeaza competentele sale. In caz contrar, Guvernul a anuntat ca nu-i va transmite ordinea de zi, apreciind ca Executivul ”a procedat corect”.

Cu privire la plangerea pentru inalta tradare, Iohannis a declarat ca "este un demers politicianist care din capul locului este sortit esecului”.

"Nu poate face nimeni o plangere penala impotriva presedintelui pentru inalta tradare. E o procedura parlamentara foarte complicata si care nu are niciun suport. Este o fantezie a pesedistilor", a spus Klaus Iohannis.