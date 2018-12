"M-as fi asteptat ca domnul Dragnea sa fi vorbit mult mai concret pe teme noi. Nu am avut ocazia decat sa vad aceleasi lucruri care pentru mine inseamna o abordare total neoportuna, inexacta ca si calitate a datelor, si care este este de-a dreptul jignitoare pentru noi toti. Cand critici sau cand incerci sa arunci toata rautatea din tara asta pe umerii altora fara sa pui nimic in schimb inseamna ca nu guvernezi ci doar vrei sa faci haos peste tot", a declarat luni, pentru Agerpres, Mihai Chirica.

In viziunea edilului iesean, a critica multinationalele reprezinta "o forma iresponsabila de a aborda economia de astazi".

"Daca 10% dintre multinationalele care sunt in Romania de astazi isi inchid maine portile, daca grupul francez Dacia-Renault maine pleaca, daca grupurile comerciale isi inchid maine portile, ce va face domnul Dragnea cu salariile celor cateva sute de mii de romani care ajung someri peste noapte? De aceea cred ca e o forma iresponsabila de a aborda economia de astazi. Pe ce se bazeaza atunci cand spune ca economia Romaniei creste daca dupa aceea critica tot ce au facut aceste companii? Nu spun ca nu sunt si posibilitati de a face o analiza mai buna, de a avea o abordare mai buna, dar trebuie sa vina cu ceva constructiv si cu siguranta rezultatele vor fi mai bune", a declarat primarul Chirica.

Conform acestuia, Liviu Dragnea a ales prost momentul in care a lansat criticile la adresa multinationalelor, dat fiind ca in curand Romania va prelua presedintia Uniunii Europene.



"Cred ca e si un pic de inconstienta. Te duci saptamanile viitoare sa semnezi protocolul de preluarea presedintiei Uniunii Europene si in acelasi timp lovesti din nou in toate companiile europene, arunci anatema pe umerii celor care in momentul de fata fac activitate economica in Romania. Cui i se datoreaza faptul ca aceste companii au ajuns in Romania? Au fost fortati sa vina sau au fost primiti? De ce nu mai sunt companiile romanesti? Cine a facut procesul de privatizare? Cine le-a inchis? De ce s-au inchis? Cine a cumparat uzina Nicolina? Cine l-a ucis pe liderul sindical Virgil Sahleanu? Cine a vandut TEPRO, CFS? Cine a vandut toata platforma industriala a Iasiului? Au fost vandute de straini sau romani? In momentul in care nu te intorci in trecut sa vezi cam cat de mult rau au facut, nu poti sa acuzi pe altii ca iti creeaza noi locuri de munca", a spus primarul Mihai Chirica.

Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD la inceputul acestui an dupa ce a criticat in mod repetat conducerea partidului.