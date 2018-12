"Cu siguranta vom purta negocieri pana la momentul dezbaterii si votului motiunii de cenzura, cu toate grupurile parlamentare si cu toti parlamentarii, individual, pe care consideram ca putem sa ii convingem sa voteze normal, si anume sa puna punct regimului dragonic. (...) Ce pot sa va spun sigur este faptul ca, din punctul meu de vedere, mi s-ar parea normal ca UDMR sa sustina motiunea de cenzura. In primul rand, pentru ca din punct de vedere politic, din punct de vedere european, UDMR este parte a Partidului Popular European si in mod normal ar trebui sa actioneze in conformitate cu valorile, cu strategia politica care este hotarata la nivelul PPE. In al doilea rand, cred ca parlamentarii oricarui partid, inclusiv parlamentarii UDMR, in actiunea lor politica si in voturile pe care le dau trebuie sa tina cont de vointa celor care i-au trimis in Parlament.

Oare cei care au votat, nu numai cu UDMR, si cu ALDE si cu alte formatiuni politice, isi doresc sa ramana alaturi de Dragnea, sa il sustina pe Dragnea? In orice discutie pe care o vom purta nu este vorba de ce Guvern se va forma, pentru ca discutia pe care o purtam este simpla, este rau sau nu este rau Guvernul Dancila, este rau sau nu este rau regimul Dragnea care conduce in mod nedemocratic, aproape ocult, toate deciziile la nivel guvernamental fara sa aiba vreo pozitie guvernamentala. (...) Daca UDMR considera ca PSD, Dragnea si Guvernul Dancila fac bine acestei tari, pot sa ramana in continuare cu ei, ceea ce nu cred ca este normal, pentru ca am remarcat o declaratie a liderilor UDMR ca nu sustin ordonanta privind Codurile, o alta declaratie ca nu sustin legea pensiilor in forma actuala. Pai daca nu sustin nici asta, nici cealalta, inseamna ca nu sunt de acord cu actiunea acestui Guvern. Atunci cand consideri ca un Guvern face rau tarii, e normal sa votezi pentru caderea acelui Guvern", a spus Orban, citat de romanialibera.ro.