"Daca cineva mai avea un dubiu privitor la necesitatea de a vota motiunea de cenzura, consider ca, dupa delirul paranoic al lui Liviu Dragnea de ieri (duminica - n.r.), orice dubiu s-a spulberat. Dragnea si-a aratat adevarata fata de om nascut in sistemul comunist, incapabil sa inteleaga democratia, incapabil sa inteleaga pozitia Romaniei de astazi de stat european, de stat membru al Uniunii Europene, de stat membru al NATO. Dragnea, prin discursul de ieri, a aratat ca este in stare sa tarasca Romania in conflict cu toata lumea civilizata, ca se razboieste cu aproape tot ceea ce constituie baza democratiei, baza economiei de piata, fundamentele, valorile morale, principiile care stau la baza Uniunii Europene.

Este clar ca cel mai mare inamic al Romaniei astazi este Liviu Dragnea cu camarila toxica din jurul lui, care risca sa scoata Romania din UE si de pe harta lumii civilizate, care este in stare de orice fel de agresiune impotriva democratiei, impotriva economiei de piata, impotriva apartenentei Romaniei la UE, impotriva pozitiei Romaniei de democratie, parte a lumii civilizate. Solicitam tuturor parlamentarilor, indiferent de culoarea politica, sa inteleaga ca am trecut de ceasul al doisprezecelea si ca singura cale de a opri prabusirea Romaniei sub conducerea acestui dictator de tip latino-american, Liviu Dragnea, este sa voteze in favoarea motiunii de cenzura initiata de Opozitie", a spus Orban, citat de antena3.ro.