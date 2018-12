''Asigurarea reprezentarii in Parlamentul Romaniei constituie o dimensiune speciala a democratiei romanesti si este expresia angajamentului politic pentru respectarea si protejarea drepturilor minoritatilor nationale. Prin activitatea parlamentara a reprezentantilor minoritatilor nationale, Romania demonstreaza ca isi fructifica diversitatea etnica si in dimensiunea sa politica, nu doar in plan civic, economic si cultural.

Cu atat mai regretabil este faptul ca, in ultima vreme, in contradictie cu acest cadru constitutional si cu realitatea istorica, au fost promovate veritabile campanii calomnioase impotriva unei minoritati nationale si a reprezentantilor acesteia tocmai de catre demnitari guvernamentali si parlamentari. Este un curs periculos, caruia trebuie sa i se opuna ferm toti politicienii responsabili. Din pacate, aceste actiuni nu au generat o reactie de condamnare corespunzatoare din partea Guvernului Romaniei si nici o delimitare din partea partidului autorilor acestor derapaje democratice grave si repetate.



Intr-o Romanie care paseste in al doilea sau secol de unitate si modernitate europeana, discursul urii si al defaimarii nu poate fi bagatelizat si nici nu poate beneficia de impunitate.

Intr-o lume a competitiei si a provocarilor globale, promovarea permanenta a dialogului interetnic ca factor de coeziune sociala si dezvoltare umana, toleranta si respectul pentru alteritate, refuzul sovinismului si condamnarea xenofobiei, trebuie sa caracterizeze tara noastra.

Ziua prin care celebram aportul minoritatilor nationale la destinul european al Romaniei este o oportunitate de reinnoire a angajamentului politic si civic pentru o societate incluziva, aspiratie comuna a majoritatii si a minoritatilor nationale.

Romania pe care ne-o dorim se construieste si prin valorificarea diversitatii culturale ca un factor constituent al demnitatii nationale, ca o resursa a unei societati a educatiei si creativitatii. Viitorul copiilor nostri, in tara parintilor si bunicilor lor, depinde de aceasta!", a transmis seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.