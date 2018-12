Iliescu acuza un "razboi mediatic" la adresa sa: Sunt citat cu lucruri pe care nu le-am declarat niciodata ziarului Le Figaro

Presedintele de onoare al PSD acuza un "razboi mediatic la adresa sa" dupa ce in presa romaneasca au aparut articole, citand Le Figaro, in care se mentioneaza ca fostul presedinte Ion Iliescu ar fi spus ca PSD se afla in cea mai grava criza a sa si ca problemele juridice ale lui Liviu Dragnea au creat probleme interne in partid, informeaza dcnews.ro.