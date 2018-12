Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial, noteaza antena3.ro.

"Buna seara, dragi romani. Ma simit onorat si mandru sa ma alatur, in calitate de consilier onorific neremunerat, echipei condusa de Premierul Viorica Dancila.



Imi voi folosi toata experienta acumulata, atat in functia de secretar de stat cat si in demnitatea de ministru, pentru a fi alaturi de echipa guvernamentala, mai ales in contextul actual al preluarii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului UE.

Multumesc doamnei Prim Ministru, PSD, Organizatiei Judetene Neamt a PSD, tuturor celor care m-au sustinut in proiectele in care am fost implicat si mi-au acordat increderea lor", a scris Ilan Laufer pe Facebook.