"Ati vazut ieri ca li s-a cerut domnului Iordache si domnului Draghici sa prezinte un text si sa faca o plangere penala la Parchet. Trebuie facuta o plangere penala la Parchet, de asemenea trebuie pusa si intrebarea ca Parchetul nu ancheteaza faptele tot de coruptie ale domnului Iohannis. (...) Poate cineva sa-l cheme, sa-l intrebe de lucrul aceasta. (...) Ne-am saturat de un presedinte care nu are nicio treaba cu Romania, cu populatia Romaniei, cu Parlamentul Romaniei, cu Guvernul Romaniei", a afirmat Radulescu, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Intrebat de ce PSD nu-l suspenda din functie pe presedinte, Catalin Radulescu a raspuns: "Nu vrem sa-i dam posibilitatea sa ajunga la un procent, cand este in cadere maxima, il lasam sa cada pana la sfarsit. Noi vrem sa facem aceasta plangere penala".

Potrivit deputatului PSD, si "minciuna este socotita tot la inalta tradare". "Am mai discutat, nu este prima data cand noi am mai facut acuzatii vizavi de presedintele Iohannis pentru inalta tradare, pentru ca si minciuna este socotita tot la inalta tradare. Dansul, in decursul timpului si anul trecut si anul acesta, a mintit fabulos la televizor, chiar si in strainatate vizavi de foarte multe lucruri. Vedeti chestiuni cu 'n-aveti bani pentru salarii' care au fost aruncate peste tot ca sa creeze o stare de neliniste in randul populatiei, 'nu aveti bani pentru pensii'. Nu mai este o declaratie politica cand minti si tu stii ca minti, este cu intentie atunci. (...) In momentul in care tu spui ca nu suntem pregatiti pentru Presedintia Consiliului UE este o afirmatie grava, pentru ca nu poti tu ca presedinte de stat sa spui astfel de lucruri cand tu stii ca suntem pregatiti", a explicat Radulescu.

Despre faptul ca Iohannis a cerut sa i se trimita ordinea de zi a sedintelor de Guvern, deputatul PSD a spus: "Domnul Klaus Iohannis trebuie sa inteleaga o data pentru totdeauna ca trebuie sa respecte Constitutia Romaniei. Constitutia Romaniei nu-i da prerogative presedintelui Iohannis decat sa participe la sedintele de Guvern care au legatura doar cu ceea ce face dansul ca presedinte al Romaniei. In cazul in care subiectele de pe ordinea de zi sunt altele decat cele care i-ar permite sa participe la o sedinta de Guvern, sigur ca nu are de ce sa participe la o sedinta de Guvern".