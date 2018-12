"Eu am inteles ca trebuie sa vedem daca exista alta posibilitate decat amnistie si gratiere pentru ca persoanele care nu au avut un proces corect, sau care au fost, au avut dosare facute in functionarea cu binomul si care sunt nevinovati sa nu mai fie nici cercetati, nici in puscarie. Mi se pare corecta aceasta abordare. Ce face guvernul decide guvernul. Amnistia si gratierea se fac, nu se discuta. Dupa ce se fac, se aduc si argumentele necesare”, a spus Claudiu Manda.

Intrebat in legatura cu posibilele proteste pe care le-ar putea provoca o astfel de ordonanta, Manda a spus: "Ramane sa vedem ce va fi. Daca vor iesi in strada, ce se va intampla in acest sens. E important sa vedem daca e o alta solutie ca oamenii care au fost si au „beneficiat” de tot ce inseamna aceasta traiectorie informatii-parchet-judecatori, care au fost tine - si avem elemente, cel putin aparute in spatiul public, cum erau tintele identificate si cum se lucra la dosare - ce facem cu ei? E corect ca ei sa ramana in inchisoare?”

„E o chestiune pe care Guvernul, daca o da, o da cu argumentele necesare, nu stam sa facem o dezbatere despre subiect”, a adaugat el.