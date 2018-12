"Va fi o motiune de cenzura importanta/ o motiune al carei rezultat ii va dezamagi pe multi oameni dar, in acelasi timp, va pune bazele pentru schimbarile ulterioare din viata politica romaneasca/ o motiune in care PRO Romania se afirma cu adevarat ca un proiect politic nou, reformator, serios si de viitor/ PRO Romania trebuie sa fie PROMOTORUL SCHIMBARII in politica tarii noastre!



In democratia parlamentara din Romania dupa 1989 a existat o singura motiune de cenzura adoptata de Parlament si care a dus la schimbarea puterii politice - in Aprilie 2012.

USL a reusit sa schimbe guvernarea avand 3 ingrediente esentiale:

O criza economica si sociala pe care oamenii o simteau si care ii afecta in viata de zi cu zi O Alianta de Opozitie USL bine organizata si combativa, cu 2 lideri care ocupau primele locuri in increderea publica/ deja inainte de motiunea din Aprilie 2012 erau anuntate numele Prim Ministrului si al principalilor ministri si se stiau programe de guvernare alternativa. Un sprijin popular masiv (in decembrie USL urma sa castige alegerile cu 60%)/ sprijin mediatic puternic/ calendar electoral favorabil (in 2012 urmau alegerile locale si parlamentare) care i-a facut pe multi parlamentari sa isi schimbe optiunea/ o tema pentru motiune clara si cunoscuta de public

Ponta: Ne aflam intr-o situatie total diferita de cea din 2012

1. Guvernul este slabit de proasta guvernare si scandalurile interne / nu se confrunta insa cu o criza economica si sociala de proportii care sa afecteze grav viata oamenilor (din pacate o asemenea criza va veni in Romania cel mai probabil la inceputul anului 2020)2. Deficitele uriase, imprumuturile iresponsabile si lipsa totala a investitiilor sunt extrem de grave si vor aduce o mare suferinta pe termen lung - insa nu sunt subiecte care sa fie explicate , intelese si importante pentru publicul larg;

3. PSD are acces total si direct la resursele financiare ale Statului (a primit ca subventie de la Buget peste 8 milioane de euro doar in luna Septembrie) / in acest fel are un sprijin in mass media si la televiziuni pe care nu l-a avut niciun Guvern/ prin promovarea insistenta a unor subiecte care nu intereseaza de fapt deloc populatia (protocoale, Stat Paralel, conspiratii juridice si politice) se acopera foarte bine problemele economice si sociale;

4. Opozitia traditionala actuala este chiar mai prost vazuta si pregatita decat Puterea / PSD pierde votanti dar si PNL ii pierde in acelasi timp/ Dragnea este detestat mai mult decat Basescu in 2012, dar Ludovic Orban este perceput ca ridicol si incapabil - fiind vazut la fel de rau ca si Dragnea/ USR lupta 'la baioneta' in Parlament dar se duce la Palatul Victoria si isi face poze cu Viorica Dancila/ Ciolos lupta pe Facebook si isi tot schimba numele Partidului / nu exista propuneri pentru Prim Ministru, ministri si programe

5. Prin declaratiile publice ale unor lideri ai sai Opozitia si-a sabotat propria motiune dand un semnal clar despre rezultat

Ce inseamna si ce isi propune PRO Romania in acest context:

1. Dupa doar 6 luni de la infiintare si 2 luni de la primul Congres deja este recunoscut ca un actor politic relevant in Parlament si in opinia publica / acum este important sa isi dezvolte structurile locale si sa prezinte programe concrete de guvernare

2. PRO Romania este deja o alternativa serioasa pentru cei care au votat PSD si acum sunt dezamagiti si infuriati de ceea ce fac Dragnea si oamenii lui ( se vede in sondaje ca ceea ce pleaca de la PSD vine catre ProRomania) / acum este momentul sa incepem sa convigem si alti oameni ca PRO Romania este o solutie serioasa si profesionista pentru viitor (cei care considera ca Guvernarea 2012-2015 a fost performanta, cei care au votat in 2014 pt Victor Ponta fara sa voteze si pentru PSD, cei nehotarati si cei pe care reusesc sa ii conving cu sinceritate ca am invatat din greselile trecutului , am prins experienta si maturitatea pe care care nu le aveam in 2014)

3. Deputatii PRO Romania vor vota PENTRU motiunea de cenzura (deoarece consideram ca Guvernul Dragnea - Dancila nu este performant si avem nevoie de ceva mult mai profesionist si cinstit) dar IMPOTRIVA oricarei formule de Guvern al PNL ( deoarece vedem ca Ludovic Orban si echipa sa nu sunt cu nimic mai buni decat ce avem acum la guvernare).



4. PRO Romania dovedeste ca este si dornic si capabil sa aiba propriul program politic si propriii candidati performanti ( il vom sustine in continuare pe Sorin Cimpeanu pentru functia de Prim Ministru) / nu putem fi cumparati de Dragnea dar nici nu vom fi niciodata la remorca PNL si a lui Ludovic Orban / vom avea propriul candidat la functia de presedinte al Romaniei capabil sa demonstreze ca este mai potrivit decat Klaus Iohannis / nu vom face niciodata blaturi si vanzari politice cum face Liviu Dragnea / ne vom adresa alegatorilor de stanga si de centru cu oameni competenti si programe serioase pentru dezvoltarea Romaniei

5. PRO Romania este un proiect politic nou care trebuie sa oblige partidele vechi PSD si PNL fie sa se schimbe radical fie sa primeasca la vot sanctiunea dura a alegatorilor/ PRO Romania vrea sa fie PROMOTORUL SCHIMBARII REALE in viata politica a tarii noastre", a scris Victor Ponta pe Facebook.