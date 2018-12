Este vorba de parghii constitutionale si legale, dar si legate de simbolistica functiei.

"PSD si mai ales domnul Dragnea incearca sa ii obisnuiasca pe romani cu ideea ca amnistia si gratierea sunt un obiectiv national, ca UE lupta impotriva Romaniei, nu impotriva regimului Dragnea. Cred ca domnului Dragnea ii e teama ca romanii ar putea sa iasa in strada. Incearca sa normalizeze amnistia si gratierea ca si cum ar fi singura solutie de resetare a justitiei, pe cand amnistia si gratierea ar fi exact invers, adica punberea justitiei la pamant. Printr-o ordonanta de urgenta practic anulezi judecata dreapta a unor oamnei din sistemul judiciar de ani de zile. (...) Avem nevoie sa corectam niste lucruri, insa acest lucru nu poate fi facut de niste infractori, de cei care au interes direct in a modifica aceste legi pentru a-si rezolva problemele personale", a spus Dacian Ciolos, la Digi24.

"Vad pregatirea unui ton nationalist-extremist care se construieste pe ideea aceasta "orice om greseste, dar nu avem de ce sa ne plecam capul in fata strainilor care vin sa ne dea lectii si sa ne spuna cum sa ne corectam greselile.

Cred ca poate fi oprit in primul rand prin luari de pozitii ferme ale tuturor romanilor care inteleg ceea ce se intampla si sper ca romanii sa inteleaga ca aici e vorba de incalcarea unor principii care ar pune la pamant democratia. Ar fi inceputul sfarsitului daca am ceda la astfel de tentatii. Mai aud oameni spunand "Dar hai sa il lasam odata sa faca ce vrea, sa isi rezolve problemele si sa ne lase in pace sa putem rezolva Romania. Asta ar fi cea mai mare greseala pe care am putea sa o facem. Deci o pozitionare ferma a romanilor care inteleg riscurile la care domnul Dragnea supune intreaga tara.

Cred ca presedintele, care mai are in mana cateva parghii, si constitutionale si legale, dar si legate de simbolistica functiei, trebuie sa le foloseasca pana la maxim. E o datorie pe care presedintele o are.

Cred ca referendumul poate fi unul dintre instrumentele care pot fi utilizate intr-o astfel de situatie, la pachet cu alte instrumente pe care oamenii, partidlele le-ar putea avea", a mai spus fostul premier.