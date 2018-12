"Dupa cele discutate acolo in sedinta, de fapt ati vazut ca nu s-a pus problema unui vot, nu s-a pus problema unei decizii. Si o nuanta pe care, sigur, dumneavoastra ati retinut-o: chiar acolo, in Consiliul acela, s-a spus ca, daca exista alte solutii, legislative evident, de indreptare a abuzurilor comise, evident si normal s-a exprimat acordul cu respectivele solutii. Daca nu, s-a agreat ideea ca amnistia si gratierea sa fie ultima solutie de indreptare a respectivelor abuzuri. (...) Reflectam, analizam si cand ajungem la o concluzie va comunicam", a spus Toader, citat de antena3.ro.

Ministrul Justitiei a tinut sa precizeze ca in acest moment se lucreaza la un proiect de OUG pentru modificarea Codurilor penale.

"Suntem intr-o perioada de reflectie. Aveti aceleasi preocupari. Sa le luam pe rand: ce lucram in prezent. Lucram la un draft, la un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codului Penal si de Procedura Penala, in acord cu deciziile Curtii Constitutionale si pentru transpunerea celor doua directive: confiscare extinsa la Codul Penal, consolidarea prezumptiei de nevinovatie la Procedura Penala. Pana la urma, daca ne amintim, in august, respectiv in octombrie anul trecut, Ministerul Justitiei a finalizat si a transmis la Guvern doua proiecte de lege exact cu acest continut: modificarea Codului Penal in acord cu deciziile Curtii – decizii de neconstitutionalitate sau interpretative – si confiscare extina. Proiectul de lege a ajuns la Guvern, Guvernul a aprobat, a ajuns in Parlament si, sigur, Parlamentul a dezbatut, a adaugat si alte solutii legislative", a spus el, potrivit stirileprotv.ro.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica ca tema amnistiei si gratierii trebuie abordata, pentru ca acest subiect sa fie inchis, intrucat PSD si ALDE au si obligatia de a repara nedreptatile.