"Liviu Dragnea a cerut Guvernului sa adopte ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea pana pe 15 ianuarie. Daca acest lucru se va intampla, il avertizez pe Liviu Dragnea ca PSD va arunca Romania catre o adevarata revolutie.

In urma cu trei zile, am avut prima si ultima tentativa de a obtine niste garantii de la premierul Dancila ca nu va da o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere. Am cerut intalnirea pentru a-i vorbi direct despre catastrofa pe care PSD o pregateste si a-i da personal, in mana, argumentele. Atat doamna prim-ministru, cat si ministrul justitiei ne-au asigurat ca nu intentioneaza sa dea o astfel de ordonanta. Ne-au asigurat ferm, privindu-ne in ochi. Este limpede acum ca atat doamna Dancila, cat si domnul Toader au mintit. Ca ne-au mintit pe noi, de la USR, este mai putin important. Ca au mintit o tara intreaga este mult mai grav. Este inadmisibil. Ca vor da ordonanta de urgenta pentru a-i scapa de puscarie pe Dragnea si Tariceanu in primele saptamani de la preluarea Presedintiei UE este o umilinta uriasa pentru Romania si va avea consecinte imprevizibile asupra viitorului nostru european", se arata intr-un comunicat.

Barna sustine ca formatiunea pe care o conduce va face tot ce poate ca sa opreasca acest lucru.

"Saptamana viitoare vom vota motiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila. Le cer tuturor deputatilor si senatorilor sa uite pentru o zi ca sunt politicieni. Sa uite de calcule, de aranjamente si de combinatii. Aceasta motiune este ultima sansa de a inlatura guvernul Dancila inainte ca Liviu Dragnea sa ne impinga in afara Europei.

Reiau apelul pe care l-am facut presedintelui Iohannis, de a participa la toate sedintele de guvern in care ar putea fi adoptata aceasta ordonanta. Daca e nevoie sa participe la toate sedintele de guvern, atunci ii cer presedintele sa faca asta. Trebuie luate toate masurile constitutionale pentru a impiedica adoptarea acestei ordonante.

Daca motiunea nu va trece, daca guvernul Dancila reuseste totusi sa dea ordonanta de urgenta, atat eu, cat si colegii mei din USR vom fi in Bucuresti, in strada, asa cum am fost si la OUG13 si pe 10 august. Vom iesi in toata tara si vom sta in strada pana cand guvernul PSD va cadea. Nu vom ceda nici in fata frigului, nici a gazelor lacrimogene. Vom protesta pasnic pana cand Romania ii va inlatura de la putere pe Liviu Dragnea si regimul corupt, mincinos si iresponsabil pe care acesta l-a instaurat", a mai spus Barna.