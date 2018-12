"E nevoie de un guvern si de un partid si de o coalitie - ca este colegul si prietenul meu aici - care sa le spuna atat bancilor, cat si multinationalelor din Romania, ca si aceasta tara are dreptul sa ceara ca din profiturile uriase pe care le fac aici, taxele sa le plateasca aici. Nu in paradisuri fiscale sau in tarile de origine. Pentru ca banii ii fac aici, in Romania, cu romani.

Cum sa crezi, de exemplu, in onestitatea unui mare lant de hypermarketuri care, cu afaceri de miliarde, declara profit de 0,5%. Pai, te gandesti, chiar ii plangi de mila, domne' se chinuie chiar atat in tara asta de ani zile si doar 0,5% profit ? Si dupa aia, sigur ca afli o informatie ca, de exemplu, cumpara sticla de suc, nu-i dau numele, e un suc pe care-l bem multi dintre noi, nu cumpara din Romania, pentru ca se produce si in Romania, cu 0,9 lei, il cumpara dintr-un paradis fiscal cu 2,20 lei si-l vinde cu 2,70 lei. Daca l-ar cumpara cu 0,9 lei, adica 90 de bani, din Romania si l-ar vinde cu 2,70 lei, profitul intre 0,9 lei si 2,70 lei s-ar impozita aici. Pe cand asa se impoziteaza, nu, adica nu se impoziteaza intr-un paradis fiscal. (...) De exemplu, o multinationala din energie, afaceri grele, are profit de 0,8 la mie, nu mai e la suta, e la mie. Deci, ganditi-va cum se chinuie acesti oameni la afaceri de miliarde de euro, profite de 0,8 la mie. (...) O firma mare de telefonie, cu epoleti, afaceri intre 3 si 4 miliarde, profitul raportat urias, 1500 de lei. (...) Eu le spun de aici de la tribuna Consiliului National tuturor acestora ca Romania nu e sat fara caini. De maine, sa finanteze toate atacurile impotriva mea, a premierului si a Guvernului si a partidului, sa le finanteze, dar Romania nu e sat fara caini. Noi nu putem sta ca momaile sa vedem cum ni se iau resursele", a declarat Dragnea, citat de jurnalul.ro.