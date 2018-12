"Vreau sa dau cateva explicatii despre neprezenta mea, vorbesc despre mine, la PES, congresul Partidului Socialistilor Europeni. Stimati colegi, nu poate sa-mi ceara nimeni, nu poate sa ma oblige nimeni, Dane, domnul Nica, sa merg si sa vreau neaparat sa ma bag in poza cu cineva care dusmaneste Romania, cu cineva care a nedreptatit Romania. Niciodata. N-o sa ma bag in poza niciodata cu oameni care fac rau tarii mele, nu pot. Eu inteleg ca suntem intr-o familie politica europeana in care nu vrem neaparat sa ne ajute cu ceva, domnule, macar sa ne asculte. Macar sa ne asculte. Dar nu putem sa avem limbaj dublu, sa mergem acolo sa facem poze si maine sa vedem cum ne spune ca trebuie sa tarasca Romania la nu stiu ce tribunal international. De ce? Adica, Romania e o tara prea corupta, inteleg", a precizat Dragnea.

El a adaugat ca in Romania "marile" dosare de coruptie constau in cazul Olgutei Vasilescu, acuzata ca si-a facut capital de imagine in calitate de primar al Craiovei, sau in indemnul sau "de a cere romanilor" sa mearga la vot la referendum, scrie Agerpres.

"Vorbim despre dosarele construite cu migala de catre procurori de elita pe probe falsificate, pe denunturi obtinute prin santaj? De inregistrari falsificate, inregistrari contrafacute? Vorbim de cazuri de coruptie mare la noi? Nu prea am vazut. Adica, de exemplu eu am vazut in alte tari din Europa fraude bancare de miliarde, prejudicii in cazuri de dosare de coruptie grele de miliarde de euro. Si n-am vazut oameni condamnati, n-am vazut ca acele tari sa fie puse la colt. Am vazut in schimb ca Adrian Nastase a fost condamnat in Romania pe prejudiciu zero, adica ai paguba zero dar trebuie sa mergi la puscarie pentru a da un exemplu societatii. Astea sunt cazurile de coruptie din Romania? Din acest motiv este Romania o tara corupta? Nu cumva toate aceste lucruri, toata aceasta constructie este facuta doar pentru ca oricine dintre politicieni, oricine din presa, si nu numai, si din alte institutii care ar vrea sa puna problema romaneste sa poata sa aiba gura inchisa? Nu cumva asta este motivul", a intrebat liderul PSD.

El a adaugat ca in Parlamentul European nu a cerut nimeni rezolutie impotriva Frantei pentru interventia jandarmilor din Paris.



"Numai la noi in continuare dosarele merg, nu? Jandarmii sunt anchetati. Nici ei nu stiu exact pentru ce, dar sunt anchetati, pentru ca asa a cerut Iohannis ca in Romania sa se poata intra oricand, in orice institutie. Sa se poata da foc la orice oricand, sa se distruga orice. Ce ar face Iohannis daca un grup de derbedei, de huligani, care inca n-a aparut pana acum in Romania, dar nu-i obligatoriu sa nu apara, vor sa intre prin forta in Palatul Cotroceni? Ce va spune atunci? Portile larg deschise, jandarmii sa ramana de o parte, veniti si devastati", a spus el.