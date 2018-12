"Doamna premier de ziua ei mi-a dat o veste foarte buna, ca va aproba pana la sfarsitul anului cele trei proiecte majore pentru Romania despre care am discutat de curand: Fondul de investitii locale de 10 miliarde de euro, Fondul de dezvoltare a sistemului balnear din Romania de 310 milioane pentru 31 de statiuni balneare si schema de ajutor de stat pentru 1.000 de gradinite olimpice cu profil sportiv. De abia astept sa le vad aprobate, avizate inclusiv de justitie si de finante", a spus Dragnea, duminica, la reuniunea Consiliului National al PSD.

El a adaugat ca anul viitor punctul de pensie va creste la 1.265 lei, iar pensia minima de la 640 de lei la 707 lei.

"Inainte sa ne mai intrebe Iohannis daca mai avem bani de pensii sau de salarii, veniturile bugetare au crescut cu 60 de miliarde de lei. (...) Toti functionarii vor primi anual doua salarii pentru cheltuielile de hrana, iar din cate stiu ati stabilit o majorare a sporurilor pentru cadrele didactice cu 10%", a mai spus Dragnea.

Dragnea: PNDL trebuie sa creasca de la an la an

a spus Dragnea.

Liderul PSD a adaugat ca PNDL nu va functiona in 2019 cu propunerea de buget care a plecat de la Ministerul de Finante, ci cel putin cu sumele care au fost prevazute in 2018, scrie Agerpres.



"Este un proiect urias, care a inceput sa ridice nivelul de civilizatie din fiecare localitate, si se simte asta. Si va functiona in continuare. Nu cu propunerea de buget care a plecat de la Ministerul de Finante, ci cel putin cu sumele care au fost in 2018, pentru ca asta este un program care trebuie sa fie crescator de la an la an, nu descrescator. Sigur, sunt de acord sa asiguram functionarea tuturor serviciilor din Romania, dar nu in detrimentul dezvoltarii acestei tari. Asa ca va doresc succes, doamna prim-ministru, miercuri la intalnirea de la CSAT", a precizat liderul PSD.

Liviu Dragnea a adaugat ca primarii care nu le prezinta cetatenilor "adevarul" in ce priveste accesul la Justitie, resursele naturale ale Romaniei sau potentialul de dezvoltare al tarii sunt oportunisti, lipsiti de curaj.

"Miza astazi la noi nu mai este doar ce face PSD-ul, cum ne mai asezam, reasezam noi in interiorul partidului, cum ne mai ciondanim, cum mai scriem scrisori, cum le mai semnam, cum dupa aia nu le mai semnam. Miza este, de fapt, Romania. Miza este de fapt viitorul acestei tari. Miza o reprezinta resursele naturale ale Romaniei, potentialul urias de dezvoltare pe care il are aceasta tara, rolul major pe care il poate juca Romania in aceasta regiune si in Europa si nu numai. Miza o reprezinta dreptul fiecarui roman sa aiba acces la o Justitie independenta, nu o Justitie capusata de serviciile secrete. Toate aceste obiective nu pot fi duse la capat, nu pot fi continuate, nu putem spera ca le vom indeplini pana la final decat daca toti intelegem care este de fapt nivelul de responsabilitate pe care il avem cu totii nu numai la Bucuresti, ci si in judete si in fiecare localitate. Pentru ca, daca un primar sta ascuns dupa cires si nu vorbeste cu oamenii si nu explica oamenilor din localitatea respectiva care este, de fapt, adevarul si realitatea, este un om care nu e patriot, este un om care nu are curaj si este un oportunist", a spus Dragnea.