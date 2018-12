"In ultima perioada (...) pozitia Romaniei a fost in cadrul Uniunii Europene atacata si vulnerabilizata. Tara noastra, de fapt, a fost acuzata de lucruri care se intampla si care exista peste tot in Uniunea Europeana, dar peste tot, si haideti sa discutam despre ele. (...) Ni s-a cerut sa adoptam legi, sa suspendam legi deja adoptate de Parlament. Peste tot in Europa, parlamentele sunt suverane, reprezinta suveranitatea si exercita suveranitatea popoarelor. Ce ni s-a spus noua? Parlamentul Romaniei e o institutie oarecare. Suspendati legile pe care le-ati adoptat in Parlamentul Romaniei. Dar de ce? Contin niste prevederi care nu ne plac. Dar sunt si in alte tari. Da, dar la voi nu merg. Adica noi, romanii, avem o problema, avem niste pete, sa intelegem. De asemenea, ni s-a cerut sa oprim niste proceduri legale aflate in desfasurare. La ce se refereau? La proceduri de numire, revocare. (...) Sa blocam proceduri de numire si revocare a procurorilor sefi.", a spus liderul PSD.

El a adaugat ca Romaniei i s-a cerut sa "nesocoteasca" decizii ale Curtii Constitutionale sau chiar sa modifice Legea Fundamentala, desi inainte sa fie adoptata, in 1991, aceasta a fost avizata de Comisia de la Venetia. Dragnea a apreciat ca in acest fel s-ar dori acordarea unor puteri sporite presedintelui.



"Inainte sa intram in Uniunea Europeana, in 2003, s-a completat, s-a modificat Constitutia tot cu sprijinul si consultanta partenerului extern, si acum se constata ca trebuie sa modificam. Dar de ce ar trebui sa o modificam? Sa inteleg ca sa dam mai multe puteri presedintelui Iohannis. Si cand nu o sa mai fie Iohannis, ce facem? Revenim si ii dam puteri mai mici celui care o sa vina dupa Iohannis sau o modificam in asa fel, incat sa spunem: Klaus Werner Iohannis, presedinte pe viata in Romania. Sa traiasca! Deci daca nu vrem asta, atunci trebuie sa luptam", a precizat Dragnea.

El a aratat ca despre Romania s-a spus ca "ar fi o tara prea corupta pentru a fi stat membru cu drepturi depline in UE" si ca in Parlamentul European a fost votata o rezolutie "nedreapta, in care ni se reproseaza lucruri care se intampla peste tot". In acest sens, liderul PSD a opinat ca tara noastra "a fost transformata in tapul ispasitor" al jocurilor de putere dintre familiile politice europene, scrie Agerpres.



"Ce s-a spus in rezolutia aia? Ca jandarmii romani au actionat disproportionat, cu o forta disproportionata impotriva unor protestatari pasnici, care dadeau foc, care o bateau pe jandarmerita, care distrugeau mobilierul urban. L-am auzit pe Iohannis ieri cand se pregatea sa mearga sa o incurajeze pe doamna prim-ministru din Marea Britanie, ca el are vesta galbena in portbagaj. Si intrebarea mea e: cand a fost la Macron, i-a spus si lui ca are vesta galbena in portbagaj? Si ca era pregatit sa iasa in strada impotriva lui? Sau acolo tace malc? Acolo, si la intalnirile pe care le are cu ceilalti lideri europeni? Foarte bine ca o incurajeaza pe doamna prim-ministru Theresa May. Foarte bine. Dar in aceeasi interventie in care spunea ca incurajeaza un premier britanic ii incuraja pe altii sa dea jos premierul guvernului tarii lui. Asta este Iohannis. In mod nedrept si jignitor, cu complicitatea, sa o spunem deschis, unor europarlamentari romani, tara noastra a fost transformata in tapul ispasitor al jocurilor de putere dintre familiile politice europene", a declarat el.