"Se vorbeste in Romania despre amnistie si gratiere ca si cum s-ar vorbi ca avem vreo bomba atomica si ne gandim daca sa o folosim sau nu impotriva Uniunii Europene sau impotriva lumii. Eu nu ma tem sa pronunt aceste cuvinte. Daca cineva gaseste alte instrumente, alte masuri legislative, orice alt tip de actiune care sa rezolve in totalitate, sa repare toate nedreptatile care s-au intamplat in Romania si care se intampla in continuare, toate abuzurile din Justitie altfel decat prin amnistie si gratiere va avea tot sprijinul partidului si al meu personal. Daca nu, nu mai ezitati, nu stiu cand, nu stiu cum, dar PSD-ul, PSD-ALDE are si aceasta obligatie sa repare nedreptatile. Si, ca sa nu-si mai taie venele cei din presa cu epoleti si toti aia platiti de Sorosica prin bitcoins, ati vazut ca toate lucrurile ies la iveala pana la urma, domne' inventati ceva, gasiti o prevedere intr-o decizie a CCR, o virgula intr-o decizie a Curtii Constitutionale, sa spuneti: aceste doua acte normative, trei acte normative, cinci acte normative nu-i sunt aplicabile lui Liviu Dragnea si inchidem subiectul. Iesiti toti din aceasta capcana in care ei personalizeaza toate aceste intentii ca si cum sunt date pentru mine", a afirmat Dragnea, duminica, la Consiliul National al PSD.

El a adaugat ca, atunci cand vrea Guvernul sa mai ia o masura buna, "mai apare cate un dosar", scrie Agerpres.

In acest context, el l-a intrebat pe presedintele ALDE, prezent la reuniunea PSD, daca stie ca are un nou dosar: "Apropo, Calin, stii ca ne-a mai facut cate un dosar? Iti dau o veste trista de ziua Vioricai".



"La mine este legat de vizita din America de anul trecut. Eu ii spun domnului Uncheselu, ii spun cu foarte mare drag, sa mearga in continuare, dar ii spun unde va ajunge - la un ambasador si atunci sa-l vad daca-l tin genunchii, ca, daca nu, o sa aiba o mare problema", a sustinut Dragnea.

In continuare, el le-a transmis social-democratilor sa actioneze ca oameni de stat: "Actionati ca oameni de stat, hotarati-va cand si daca si la un moment dat o sa inchidem subiectul asta pentru ca ne-am plictisit".

"Vreau ca doi ani de zile sa ne ocupam de ce este important pentru tara. Si acest domeniu este foarte important, Justitia trebuie, intr-adevar, trebuie resetata si spun multi, enorm de multi oameni din acest sistem si judecatori si procurori ca trebuie resetata", a completat Dragnea.

Toader, despre o OUG privind amnistia si gratierea: Reflectez

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca reflecteaza cu privire la oportunitatea unei ordonante de urgenta pe tema amnistiei si gratierii.

"Reflectez. (...) Cand voi avea un raspuns structurat atunci vi-l voi oferi. (...) Cand am ceva de spus, sigur va spun", a afirmat Toader, la Parlament, intrebat daca are un punct de vedere privind oportunitatea unei OUG pe tema amnistiei si gratierii.