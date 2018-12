"Iohannis, care tradeaza interesele Romaniei, spune de foarte mult timp ca Guvernul Romaniei, ca Romania nu este pregatita sa preia Presedintia Consiliului UE. Acesta este act de tradare nationala, a intereselor nationale ale acestei tari practicat de Klaus Werner Iohannis.

Domnule Mircea Draghici, impreuna cu domnul Iordache (...) si cu sprijinul de specialitate al domnului Toader, va rog ca, dupa Anul Nou, sa depuneti acea plangere pentru inalta tradare impotriva lui Klaus Werner Iohannis", a declarat Dragnea, la reuniunea Consiliului National al PSD, citat de antena3.ro.

Dragnea critica absenta lui Carmen Iohannis la audierile de la Parchet

"Nu am nimic cu doamna Iohannis si va spun foarte sincer, dar, (...) daca oricine din aceasta sala sau eu sau Liviu Plesoianu si cu mine am fi acuzati de ceva si am fi chemati la procurori si noi nu am merge nici prima data, nici a doua oara? Eu sunt racit si Liviu are o problema, are o vizita de facut in Franta. Cam ce credeti ca s-ar intampla cu oricare dintre dumneavoastra? Cu duba. Ce arata asta, nu numai Justitie selectiva, tupeu, credinta ca sunt deasupra legii. Am o intrebare pentru domnul ministru Toader, nu este ultima, pe care vreau sa o transmiteti si prietenului dumneavoastra, domnul Lazar - cu dumnealui nu am contact direct: in Constitutia Romaniei scrie ca presedintele nu poate fi trimis in judecata decat pentru inalta tradare, dar nu scrie ca presedintele Romaniei nu poate fi anchetat sau nu poate fi cercetat, intrebarea este foarte simpla - de ce nu este chemat la ancheta presedintele Iohannis? Din cate imi aduc aminte, in acea plangere penala inclusiv dumnealui este chemat", a spus Dragnea, potrivit stirileprotv.ro