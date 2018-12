"Vreau sa stiti ca aveti in ALDE un partener corect, un partener loial, cu care trebuie sa ne propunem nu numai orizontul 2020, ci trebuie sa mergem mai departe si, asa cum am discutat nu o data in ultima perioada cu colegul meu, Liviu, orizontul nostru trebuie sa fie 2024, pentru ca avem multe lucruri de facut impreuna si, daca nu vom face noi aceste lucruri, cine o sa le faca? Cred ca aceasta intrebare nu mai merita raspuns pentru ca vedem cine reprezinta astazi Opozitia in Romania. (...) Cred ca impreuna putem sa castigam alegerile prezidentiale si sa il invingem pe Iohannis", a declarat Tariceanu.

In contextul in care Romania va prelua de la 1 ianuarie Presedintia Consiliului UE, Tariceanu si-a exprimat convingerea ca tara noastra "va face o figura frumoasa".

"Poate am dori sa se spuna ca am reusit inchiderea acestui Mecanism de Cooperare si Verificare sau ca am fost acceptati in Schengen, unde meritam de multa vreme sa fim sau poate vom reusi sa facem pasi mai substantiali in ceea ce priveste apropierea si integrarea Republicii Moldova in UE. Daca insa vom continua sa vorbim pe mai multe voci, sansele sunt minime. De aceea, apreciez si sustin initiativa doamnei prim-ministru Dancila de a baga sabiile in teaca macar pentru aceste sase luni si sa incercam sa obtinem din aceasta Presedintie cat mai mult pentru romanii care sunt acasa si pentru cei care sunt in strainatate. Urmeaza apoi o campanie pentru alegerile prezidentiale, de fapt doua campanii electorale, si pentru Parlamentul European, si o sa fie timp berechet sa ne razboim", a spus el.

Tariceanu a subliniat ca, desi PSD si ALDE au uneori opinii diferite, cele doua formatiuni impartasesc aceleasi principii, scrie Agerpres.

"Vedeti, cateodata, ca cele doua partide ale coalitiei, ma refer la PSD si ALDE, au opinii diferite si multi s-au grabit si in continuare incearca sa ne cante prohodul. Realitatea este ca uneori da, avem opinii diferite, dar impartasim aceleasi valori si aceleasi principii. Si ceea ce ne apropie nu sunt opiniile, evident, sunt principiile: principiul ca fiecare roman sa aiba parte de o Justitie libera si echitabila, principiul care garanteaza fiecarui roman dreptul la munca, la educatie si la sanatate, dreptul pensionarilor sa duca o viata decenta la batranete, dreptul la libera circulatie in Europa si in lume, fara niciun fel de ingradiri, dreptul la o impartire echitabila a bogatiilor acestei tari. Asa ca, fiti linistiti si spuneti toti colegilor dumneavoastra, membri PSD si simpatizanti, ca, atat timp cat aceste principii ne tin uniti, coalitia merge inainte", a spus liderul ALDE.