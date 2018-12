"Nu mai vreau sa stam pasivi. Opozitia lanseaza o serie de stiri false si insista cu minciuna ca nu sunt bani de pensii si salarii, chiar daca sunt contrazisi mereu de catre realitate. Toata aceasta propaganda a dezastrului promovata de unele partide de Opozitie este daunatoare economiei pentru ca genereaza ingrijorari nejustificate la nivelul populatiei si chiar la nivelul oamenilor de afaceri. Chiar si guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, spunea in urma cu cateva zile: 'Daca te-ai lua dupa televizoare totul ar trebui sa se prabuseasca in tara asta, dar economia nu vrea sa se prabuseasca, merge inainte'. Este o descriere buna a prevestirilor apocaliptice ale Opozitiei contrazise de fiecare data de realitatea economica", a spus Dancila, duminica, la reuniunea Consiliului National al PSD.

Ea le-a solicitat social-democratilor sa fie mai activi in promovarea propriilor rezultate si sa demonteze fiecare minciuna, noteaza Agerpres.



"Nu voi ceda. Chiar daca unii nu cred, sunt un om puternic, care stie ce are de facut. Va asigur ca am forta de a merge mereu mai departe daca voi avea sustinerea dumneavoastra. (...) Va promit ca am sa depasesc toate obstacolele, toate piedicile. (...) Dupa castigarea alegerilor din decembrie 2016, PSD a fost sub asediu, guvernarea a fost atacata si blocata si aproape orice demers guvernamental a fost contestat public sau prin plangeri penale. Chiar si asa, in acesti doi ani de guvernare, am reusit sa facem schimbari fundamentale pe care oamenii simpli le simt", a spus Dancila, duminica, la reuniunea Consiliului National al PSD.

De fiecare data cand PSD a fost la guvernare, Romania a mers bine

"Guvernul PSD a reusit cresterea substantiala a salariilor in educatie si sanatate, cresterea salariului minim, cresterea pensiei minime, scaderea ratei somajului si cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene. Sunt lucruri pentru care oamenii ne apreciaza si ne respecta. Sunt lucruri care au schimbat viata multor romani", a spus premierul.

Dancila a aratat ca in departamentele Consiliului National al PSD sunt pregatite politicile publice ale partidului pe care guvernul trebuie sa le puna apoi in practica.



"Departamentele Consiliului National reprezinta pentru noi baza de selectie a celor care poate maine vor ajunge in guvern. De aceea, fac un apel catre toti colegii nostri care au o buna experienta profesionala sa se exprime in cadrul acestor departamente si sa aduca plusvaloare guvernarii noastre. Partidul nostru a fost intotdeauna apreciat si recunoscut pentru specialistii sai, iar rezultatele guvernarii nu au intarziat sa confirme aceste calitati. De fiecare data cand PSD a fost la guvernare, Romania a mers bine, am avut crestere economica, crestere de pensii si salarii. In general, Romania s-a dezvoltat cand PSD a fost la guvernare", a declarat Viorica Dancila, duminica, la Consiliul National al PSD.

Premierul a oferit, apoi, cateva exemple legate de evolutia principalilor indicatori economici si sociali, inclusiv in perioada de cand conduce Guvernul Romaniei.

"In ultimii doi ani de guvernare a PSD, PIB-ul Romaniei a crescut cu 20 de miliarde de euro anual. Anul viitor vom depasi pragul de 1.000 miliarde lei, ceea ce va insemna 65% din media europeana privind valoarea Produsului Intern Brut pe locuitor. Romanii au un nivel de trai mai ridicat, detin mai multe bunuri si proprietati fata de momentul venirii PSD la guvernare. Avutia neta a romanilor a ajuns la maximul ultimilor zece ani, ajungand la 21.000 de euro pe persoana, valoarea activelor nete detinute de populatie. Avand un PIB mare, ponderea datoriei guvernamentale a scazut si a ajuns la a patra cea mai mica datorie din UE. Am preluat de la Guvernul Ciolos o datorie de 37,3% din PIB, iar astazi am coborat la 35% din PIB. Asta arata ca Romania este o tara stabila macroeconomic", a precizat Dancila.

Ea a adaugat ca, in prezent, Romania dispune de o rezerva financiara care acopera necesarul de finantare pe cinci luni si este mult mai bine pregatita sa faca fata unor socuri economice externe.



"In aceste 11 luni in care am condus Guvernul s-au creat peste 100.000 de noi locuri de munca mai bine platite. Am ajuns sa avem cel mai mare numar de angajati din ultimii 20 de ani, respectiv 5,5 milioane persoane cu 6,5 milioane de contracte de munca active. Am promis in campania electorala si ne-am asumat in programul de guvernare ca vom aduce mai multi romani in clasa de mijloc si ne-am tinut de cuvant, iar clasa de mijloc va creste in continuare. Sunt peste 800.000 de romani care in guvernarea noastra au depasit salariul de 1000 de euro brut, iar conform Eurostat, sunt peste 650.000 de romani care au iesit din riscul de saracie si excluziune sociala si peste 800.000 de romani care au iesit din starea de deprivare materiala. Acestea sunt efectele majorarilor succesive ale salariului minim si a cresterii numarului de locuri de munca", a spus prim-ministrul.

Viorica Dancila a mentionat si ca salariile in invatamant au fost marite cu 70% si 100% fata de anul 2016, iar cele ale medicilor au ajuns sa fie comparabile cu cele din Uniunea Europeana.

"In acest an, investitiile de la buget au atins maximul ultimilor cinci ani, atat ca nivel de PIB, in PIB, cat si in valoare absoluta, cu mult peste guvernul tehnocratilor. La fel au crescut si investitiile straine, cu aproape 10% fata de anul trecut, ceea ce inseamna ca Romania este unul din statele cele mai atractive din Europa pentru investitori", a declarat Dancila.

Premierul a subliniat, fata de cele mentionate, ca aceste masuri nu au putut fi, insa, comunicate "asa cum ar fi fost normal".



"V-am prezentat acesti indicatori economici si sociali pentru ca eu am asteptari mari de la noul Consiliu National. Fluxul de date si de expertiza trebuie sa fie in ambele sensuri. Voi urmari cu atentie propunerile si expertiza care vor veni catre Guvern dinspre departamentele Consiliului National, dar in acelasi timp, mizez ca voi, cei care veti face parte din aceste departamente, veti prelua vestile bune de la guvernare, informatiile despre masurile luate pentru cetateni si evolutiile pozitive pentru a le disemina in randul membrilor PSD si in general catre societate", a mai afirmat Dancila.