"Am sperat si eu ca si dumneavoastra sa avem un presedinte care sa ne ajute in stoparea erodarii si degradarii sistemului de justitie, (...) sa avem in presedintele Romaniei un partener pentru o Romanie puternica si demna in Europa, am sperat si eu ca si dumneavoastra sa gasesc in presedintele Romaniei un partener echilibrat, echidistant politic si care sa se gandeasca in primul rand la tara si in al doilea rand la un al doilea mandat. Am sperat si eu ca si dumneavoastra sa nu mai avem un al doilea Basescu.

Ceea ce avem vedem cu totii. In aceasta lupta de gherila am avut si pierderi importante: doua guverne care au cazut in prima parte a guvernarii noastre, multi dintre noi am fost tarati in fata procurorilor sau a instantelor pentru fapte pe care nu le-am comis, dar important este ca nu ne-am pierdut nici busola, nici credinta ca putem readuce Romania in randul tarilor democratice", a declarat Tariceanu, la reuniunea Consiliului National al PSD, citat de stirileprotv.ro.