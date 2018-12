Update 18:10- Consiliului National al PSD va avea 25 de departamente de specialitate, in "oglinda" cu Guvernul, a anuntat, duminica, presedintele acestui for, Mihai Fifor.

Update 18:00- "De cand am preluat guvernarea, am trecut prin foarte multe momente, momente in care am stiut sa facem fata tuturor provocarilor si atacurilor care au venit de la adversarii nostri politici, dar si de la cel care, in loc sa fie un presedinte mediator, s-a dovedit a fi un presedinte dezbinator. Vreau sa o felicit pe doamna prim-ministru pentru eleganta politica cu care a transmis de fiecare data mesajul de pace politica, de consens politic pentru interesul Romaniei si nu pentru interesul unor grupuri sau grupari, nu pentru interesul presedintelui, care s-a dovedit in foarte multe situatii ca nu tine cu tara. Organizatia Femeilor Social-Democrate va spune ca, prin programul de guvernare, peste 50% dintre masuri deja, in acesti doi ani, au fost realizate si in continuare, chiar daca avem in fata doi ani in care trebuie sa facem fata la patru campanii electorale si la un exercitiu de maxima maturitate politica - Presedintia Consiliului UE, impreuna vom reusi. (...) Suntem pregatiti pentru a face fata oricaror provocari politice la nivel european si facem lucrul acesta pentru ca Guvernul nostru este un guvern european, suntem sustinuti de partide politice europene, PSD, ALDE, si sunt convinsa ca vom reusi sa ne ducem la indeplinire tot ceea ce am promis pentru ca am demonstrat-o de fiecare data romanilor", a spus Rovana Plumb.

Update 17: 21- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, a solicitat duminica, la reuniunea Consiliului National al PSD, folosirea prevederilor constitutionale pentru a se da amnistia si gratierea. "Eu, ca cetatean al acestei tari, va rog si va incurajez la modul cel mai sincer sa facem dreptate si anume sa folositi prevederea constitutionala si anume sa dati ceea ce este normal si anume amnistia si gratierea in Romania anului 100", a spus Oprisan.

Update 16:28- Mihai Fifor a fost ales in functia de presedinte al Consiliului National al PSD.

Update 16:15- Reuniunea Consiliului National al PSD a inceput, duminica, la Palatul Parlamentului, in prezenta a peste 600 de social-democrati.

Update 15:55- Mai multi lideri ai Partidului Social Democrat s-au intalnit duminica, inaintea sedintei Consiliului National al formatiunii, in biroul de la Camera Deputatilor al liderului PSD, Liviu Dragnea.

Printre cei prezenti se numara Viorica Dancila, Carmen Dan, Florin Iordache, Rovana Plumb, Stefan Valeca, Marian Oprisan.



Ulterior, in biroul lui Dragnea a venit si presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu.

Reuniunea este programata sa inceapa la ora 16,00.

CN al PSD se va constitui dupa noul statut, avand in componenta parlamentari - senatori, deputati -, ministri, presedintii consiliilor judetene, primarii municipiilor resedinta de judet, primarii marilor orase, cate trei primari din principalele comune din fiecare judet, liderul Ligii Alesilor Locali judeteni, europarlamentari.

In cadrul reuniunii va fi validat presedintele Consiliului National

Mihai Fifor este singurul candidat pentru aceasta functie, fiind aprobat, deja, intr-un Comitet Executiv National al PSD, ca presedinte interimar al CN.

La Consiliul National vor fi constituite si departamentele PSD, in numar de 24, in oglinda cu ministerele din Guvernul Romaniei.

"Departamentele CN se vor intruni saptamanal si tot saptamanal va avea loc sedinta sefilor departamentelor cu presedintele Consiliului National, in functie de temele de actualitate din tara. Departamentele vor fi constituite si la nivel teritorial, vor fi formate din cei mai buni specialisti, cele mai bune cadre pe care PSD le are in toate domeniile de activitate: economic, sanatate, educatie, transporturi, turism si asa mai departe. In cadrul acestor sedinte se va discuta inclusiv despre probleme ridicate de societatea civila, de sindicate, de patronate, cu posibilitati de modificare a unor legi, de completare sau de a se crea noi initiative in domeniu, care sa usureze viata romanilor. Vor avea loc dezbateri pe aceste teme, unele in prezenta mass-media", a declarat, vineri, pentru Agerpres, secretarul general al social-democratilor, Codrin Stefanescu.

La reuniunea de duminica urmeaza sa fie prezent si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dupa cum a precizat acesta vineri, la Parlament.