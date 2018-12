"Ii doresc succes lui Dacian Ciolos si echipei din jurul lui, cu noul partid PLUS. Noul partid este un mare castig pentru democratia romaneasca. Ei vor continua sa fie partenerii nostri cei mai apropiati. Stiu ca USR si PLUS au aceleasi obiective, de a salva Romania de coruptie si saracie. Trebuie sa ne implicam toti in lupta pentru Europa, pentru civilizatie, pentru bunastarea oamenilor cinstiti din Romania. Va trebui sa luptam impreuna, fara compromisuri, impotriva coruptiei si grupului infractional organizat PSD-ALDE ce incearca sa ne indeparteze de Uniunea Europeana.

La urmatoarele alegeri, romanii trebuie sa aiba alternative serioase la coalitia PSD-ALDE, sa dovedeasca ca sunt uniti impotriva coruptiei si penalilor, sa demonstreze - prin vot - ca vor o Romanie curata, prospera si europeana. Va incredintez ca facem tot ce este in puterea noastra pentru a oferi aceasta alternativa", a scris Dan Barna pe Facebook.