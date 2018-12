"Au trecut opt luni de cand noi ne organizam pe teren si acest dosar treneaza in justitie. Oameni care nu doresc ca noi sa avem acest vehicul politic incearca sa impiedice, incearca sa faca sa treneze acest proces de inregistrare si daca mergem in acest ritm am concluzionat ca riscam sa ajungem in martie, aprilie, mai si sa nu fim in masura sa candidam la urmatoarele alegeri care vor avea loc la sfarsitul lunii mai. Atunci, in septembrie ne-am decis sa ne gandim la o alternativa si colegi de-ai nostri, care impartasesc aceleasi valori, aceleasi principii, oameni anonimi, dar care au vrut sa dea o mana de ajutor, au depus o cerere de inregistrare a unui partid politic. Astazi, vreau sa va anunt ca acel partid politic este inscris in Registrul partidelor politice din Romania, deci astazi vreau sa va anunt dragi prieteni ca avem partidul nostru politic. Este vorba de Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii, pe scurt PLUS", a spus Dacian Ciolos, in fata catorva sute de sustinatori din tara, adunati in Cinematograful Florin Piersic.

El a adaugat ca noul partid impartaseste aceleasi valori ca Miscarea Romania Impreuna, scrie Agerpres.

"Vrem, deci, sa construim o Romanie care sa fie pe plus. Este un partid care impartaseste exact aceleasi valori si principii si acelasi concept despre Romania pe care noi l-am construit in ceea ce am fi vrut sa fie Miscarea Romania Impreuna", a mentionat Ciolos.

Miscarea Romania Impreuna ar urma sa fie retrasa de la inregistrarea ca partid politic.

"In zilele urmatoare, cu alti opt fondatori ai Miscarii Romania Impreuna vom cere Tribunalului din Bucuresti retragerea dosarului de inregistrare a Miscarii Romania Impreuna si de marti incolo vom si noi inscrisi in acest partid, partidul PLUS. Acesta va fi partidul cu care vom merge inainte impreuna", a conchis Dacian Ciolos.