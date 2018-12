"Dragnea mai vinde o bucata din Romania!

Este ingrozitor ce vor sa faca. O sa va spun ce solutie au gasit ei pentru finantarea fondului de investitii destinat primarilor PSD+ALDE. Sa le luam pe rand.

Dragnea, Valcov si Teodorovici au reusit sa aduca la disperare intreg staff-ul MFP.

Am avut o discutie cu cativa angajati ai MFP despre buffer. Au confirmat ce am spus. Este o tampenie si o dovada de incompetenta crasa sa spui ca poate fi folosit pentru altceva in afara de situatia pentru care a fost creat- intrarea Romaniei in incapacitate de plata.

Asta ca sa vedeti cat de incompetent si mai ales iresponsabil este asa zisul ministru al finantelor carea vrea sa foloseasca banii pentru salvarea Romaniei pentru pomeni electorale.

Ideea cu finanarea fondului folosind buffer-ul a fost doar a celui are conduce doar cu numele MFP. Dragnea si Valcov au alt plan si au inceput deja discutiile. Atentie!!! Este foarte periculos ce vor sa faca.

Cei doi vor sa vanda partea statului intr-o importanta companie din energie catre prietenii lui Dragnea dintr-o tara unde acum este cald. Banii din aceasta tranzactie vor merge direct in fond si apoi catre primariile PSD+ALDE asa cum decide Liviu Dragnea.

Se comporta cu activele statului, ale noastre, ca si cum ar fi proprietate personala. Asta intra clar la sumbinarea economiei nationale.

P.S. Cat o fi comisionul?

P.P.S. Maine o sa va spun ce 'solutii' au gasit ei pentru finantarea deficitului bugetar in luna decembrie. Golanii, bineinteles", a scris Florin Citu pe Faceook.