"Au asteptat pana cand au fost siguri de esec!

Am vazut liderii opozitiei, Orban, Barna si Tomac la televizor. Erau tantosi si plini de importanta pentru ca au depus o motiune de cenzura impotriva guvernului.

Saracii, se fac a fi opozanti. Realitatea trista este ca, daca Orban si Barna nu sunt intr-un blat cu PSD-ul, atunci sunt prosti (politicieni ?) de-a binelea mai ales atunci cand evalueaza sansele de reusita ale motiunii.

Momentul motiunii a fost in septembrie, atunci cand autoritatile intrau in curtile oamenilor si le luau porcii, atunci cand evenimentele din 10 August din Piata Victoriei erau inca proaspete, atunci cand ALDE se distanta de PSD pentru ca lui Tariceanu i se umflase capul si in oportunismul lui proverbial credea ca numai Dragnea este penal si el nu, atunci cand UDMR nu-si rezolvase problema predarii Limbii Romane in scolile de Limba Maghiara de catre profesori calificati pentru predarea Limbii Romane si amenintau cu ruperea protocolului, atunci cand Badalau ii trimetea scrisori deschise lui Dragnea, Gabriela Firea cerea demisia lui Carmen Dan iar pucistii se aliniau in spatele lui Stanescu.



Atunci, in Septembrie, Eugen Tomac a trimis proiectul motiunii de cenzura si la PNL si la USR, iar pe 8 septembrie eu scriam o postare prin care argumentam ca acesta este momentul motiunii. Desigur am primit replici de la 'grei' fara greutate precul Ludovic Orban,Raluca Turcan, Barna si alti diversi 'grei' de prin PNL si USR (sa fiu scuzat ca nu prea stiu cum ii cheama), ca nu este momentrul si ca stiu ei cand va veni acest moment.

De atunci, din Septembrie, si pana azi s-au intamplat multe. Sa vedem:

1.In noiembrie Tariceanu a aflat ca si el este penal ca si Dragnea ceea ce a facut sa i se desumfle capul si sa devina din nou solidar cu Dragnea, pentru ca voturile care il pot trimite in fata procurorilor sunt la PSD;

2.Emotia legata de pesta porcina a trecut, despagubirile s-au platit, deci nu mai exista presiune sociala si mediatica;

3.In Octombrie ministrul Educatiei Nationale este remaniat iar ordinul prin care se stabilea predarea Limbii Romane in scolile de Limba Maghiara de catre profesori calificati este anulat, ceea ce in readuce pe Kelemen Hunor la supusenie si fata de Dragnea, nu numai fata de Victor Orban;

4.In Noiembrie Dragnea reuseste sa inchida focarele cu pucisti. Pe unii ii cumpara cu functii si bani, pe altii ii elimina restabilindu-si un fragil controlul pe partid si guvern;

5. Emotia evenimentelor din 10 August a trecut, mai ales ca intre timp romanii au vazut la televizor interventii mult mai dure decat cele din Piata Victoriei la Paris si Bruxelles.

6.Pe 13 Decembrie guvernul anunta zile libere si cresterea salariului minim pe economie de la 1 Ianuarie.

Evident motiunea de cenzura nu mai are nici o sansa.

Orban, Turcan, Barna, Ghinea etc., au asteptat cu depunerea unei motiuni de cenzura pana cand au fost siguri ca aceasta nu mai are nici o sansa sa treaca.

Liderii PNL si USR ori sunt prosti (politicieni?) ori pur si simplu simuleaza opozitia inselandu-si fara rusine electoratul.



Cert este ca au asteptat cu depunerea motiunii de cenzura pana cand au fost siguri de esec.

PS – pentru a intari ideea de 'opozitie onesta' liderii USR, Barna, Ghinea si inca trei , au tinut ca azi, in ziua depunerii motiunii impotriva Guvernului Dancila sa aibe discutii si poze ranjind cu gura pana la urechi, cu Doamna Dancila", a scris Traian Basescu pe Facebook.