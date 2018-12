"Abuzul in serviciu a creat o prea mare pasiune. Si daca am dezincrimina abuzul in serviciu prin OUG, ce credeti ca ar fi?

Ar fi foarte bine. Ar fi si o solutie dezincriminarea, pentru ca abuzul in serviciu eu cred ca a creat prea multa pasiune si prea multa disputa. Sa vedem motivarea CCR de miercuri si, din cate stiu eu, da posibilitatea legiuitorilor, fie ca discutam de Parlament, fie ca discutam de Guvern, sa elimine aceasta infractiune", a declarat Florin Iordache, potrivit Digi24.