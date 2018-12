Intrevederea a avut loc in spiritul si ca urmare a apelurilor prim-ministrului la pace politica, dialog si consens, pe perioada detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

"Apreciez deschiderea dumneavoastra la dialog si faptul ca avem o discutie constructiva in contextul in care Romania va prelua si exercita Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene incepand cu 1 ianuarie 2019. Sunt om al dialogului si am convingerea ca doar impreuna, prin cooperare si unitate, prin dialog cu reprezentantii Opozitiei si ai intregii societati, putem avea o presedintie de succes", a spus Dancila, potrivit unui comunicat al Guvernului.

De asemenea, seful Executivului a mentionat ca fiecare membru al Cabinetului s-a pregatit temeinic pentru gestionarea tematicilor europene, echipa guvernamentala si-a inteles responsabilitatile, astfel incat in mandatul de sase luni pe care Romania il va detine la Consiliul Uniunii Europene sa fie inchise cat mai multe din cele 257 de dosare si sa progreseze dosare importante precum Brexit, cadrul financiar multianual, migratia, viitorul Europei.

Un alt subiect abordat, la solicitarea USR, s-a referit la modificarea legislatiei penale si de procedura penala. In acest context, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a subliniat faptul ca este in lucru la Ministerul Justitiei un proiect de act normativ care are in vedere punerea in acord a legislatiei cu deciziile Curtii Constitutionale si transpunerea unor directive europene pentru care Romania risca procedura de infringement. Primul-ministru a adaugat ca va tine cont de toate propunerile constructive, astfel incat legislatia nationala sa fie in acord cu reglementarile europene si cu Constitutia Romaniei.

La intrevederea de la Palatul Victoria au participat, din partea USR, Dan Barna, Vlad Gheorghe, Stelian Ion, Cristian Ghinea.