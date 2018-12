"Am prezentat in discutiile cu premierul si cu ministrul Justitiei un set de 12 argumente, puncte, prezentate si in scris. Am pus accentul pe unele dintre acestea. Un argument foarte important este acela ca Parlamentul este unica autoritate legiuitoare si exista decizii ale Curtii Constitutionale care arata ca intr-o procedura parlamentara atat de avansata pe anumite legi nu poti veni ca Guvern suprapunandu-te peste activitatea Parlamentului si nu poti da o ordonanta de urgenta pe exact aceleasi chestiuni. Am avut aici o disputa juridica cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in sensul ca noi am apreciat ca sunt aplicabile acele decizii ale CCR, domnul ministru a considerat ca nu ar fi aplicabile, pentru simplul fapt ca in acele decizii se discuta despre ipoteza unei angajari de raspundere a Guvernului, nu despre ordonante de urgenta. Argumentele din acele decizii sunt perfect valabile", a spus Stelian Ion, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

USR a vrut sa o convinga pe Viorica Dancila ca nu toate articolele din Codul penal sunt benefice

", a explicat deputatul USR.

Presedintele USR, Dan Barna, s-a intalnit vineri cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. La discutii au mai fost prezenti parlamentarii USR Stelian Ion, Cristian Ghinea si Vlad Gheorghe.