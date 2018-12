"Evolutia acestui sector este strans legata de cea a Romaniei moderne. Aceasta industrie a jucat un rol extrem de important in modernizarea Romaniei. Resursele care au contribuit la modernizarea Romaniei au fost petrolul, granele si cheresteaua", a spus Isarescu, in alocutiunea sa, potrivit Agerpres.

El a aratat ca lumea nu cunoaste suficient istoria sectorului petrolier al Romaniei si faptul ca pe teritoriul tarii noastre s-a extras prima productie de titei inregistrata in statisticile mondiale.

Guvernatorul BNR a sustinut ca, in unele carti de istorie de referinta, nu se face nicio mentiune cu privire la Romania in ceea ce priveste Primul Razboi Mondial. In schimb, cand vorbim de cel de-Al Doilea Razboi Mondial, Romania se face remarcata prin raidul aerian al americanilor care au bombardat campurile petrolifere si rafinariile din Ploiesti, pentru a distruge resursa de carburanti a soldatilor nemti.

"In Al Doilea Razboi Mondial, petrolul a fost si norocul, dar si nenorocul nostru. S-au uitat si nemtii la Romania si am devenit prieteni, fortat, ba cu unii, ba cu altii. Asa am ramas in istoria legata de Al Doilea Razboi Mondial", a adaugat el.

Isarescu a relatat cum, in timpul unei vizite facute in Statele Unite in anii '70, un american i-a spus: "Cunosc foarte bine Romania, v-am bombardat cum trebuie in razboi".

Isarescu: Romania nu are 100 de ani, are mult mai multi ani

De asemenea, oficialul BNR a povestit si cum, intr-o intalnire din anii '90, Zbigniew Brzezinski, fost consilier de securitate al presedintelui Statelor Unite, i-a spus presedintelui de atunci al Romaniei, Ion Iliescu, faptul ca politica externa a Statelor Unite tine cont de zonele bogate in hidrocarburi.

"Sa va mai spun o poveste adevarata. Am participat odata la o intalnire, prin anii '90, in Romania postcomunista, cu consilierul presedintelui, Brzezinski. Presedintele Romaniei de atunci a pus o intrebare: 'Mai...' - nu prea ne baga lumea in seama, prin '91, '92, iar eram intr-un con de umbra, nu prea existam - 'spuneti-mi si mie cum explicati, cum se face politica asta americana?'. Era la masa... Omul a raspuns: 'Stiti cum? Incercati dumneavoastra sa va urcati sus, sus, sus, sus, intr-un satelit si sa priviti lumea de sus de tot, de tot, dintr-un satelit, asa... Si unde vedeti ca e ceva titei si gaze naturale, sa stiti ca sunt si ochiul nostru si interesul american. Cam asa facem noi politica externa'", a relatat guvernatorul BNR.

El a repetat, la finalul discursului, ca petrolul a fost una dintre resursele care au contribuit semnificativ la modernizarea tarii noastre.

Inainte de a pleca din sala, in contextul in care s-a referit la Romania moderna, Isarescu a spus ca merge la o intalnire "cu un reprezentant al partii care inca nu este reintregita": Republica Moldova.

"Romania nu are 100 de ani, are mult mai multi ani. Noi am sarbatorit 100 de ani de Romanie moderna. Dar Romania moderna, daca ar fi sa marcam un punct de plecare, acesta a fost Revolutia lui Tudor Vladimirescu sau Unirea lui Cuza. Ea s-a reintregit in anul de gratie 1918. Am sa va prezint scuzele mele ca plec, am o intalnire cu un reprezentant de seama din partea care inca nu este reintregita, Basarabia, din Republica Moldova. Este vorba despre guvernatorul Republicii Moldova, cu care Banca Nationala a Romaniei a colaborat mereu si va colabora in continuare", a adaugat Mugur Isarescu.

"Perseverati, cel putin pentru ca lumea sa stie ca avem o istorie", le-a mai spus el reprezentantilor sectorului de petrol si gaze, prezenti in sala.