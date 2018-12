”Astazi am depus motiunea de cenzura «Ajunge! Guvernul Dragnea - Dancila, rusinea Romaniei!». Este o motiune pe care eram obligati sa o depunem, avand in vedere starea in care aceasta guvernare a adus Romania, dar, mai ales, viitorul sumbru pe care-l intrevedem daca aceasta guvernare ramane in Romania”, a declarat senatorul liberal Florin Citu.

Acesta a fost insotit de reprezentanti ai USR si PMP care au explicat ca ”documentul este extrem de important” si ca vor trebui urmariti toti cei care vor vota pentru sustinerea motiunii, dar, mai ales, cei care vor vota impotriva.

Potrivit opozitiei, ”sunt oameni mult mai buni in absolut toate partidele care pot conduce tara”.

"Guvernul marioneta al penalului Liviu Dragnea trebuie sa plece azi! Aceasta nu este o cerere a opozitiei, ci o urgenta nationala! Grupul infractional organizat, condus de Liviu Dragnea, care s-a instalat la conducerea Romaniei a slabit statul, ca sa si-l supuna, intr-un moment in care avem nevoie de fim puternici, azi mai mult ca oricand. Afirmam cu putere si cu toata responsabilitate ca este periculos pentru interesele nationale ca tara sa ramana pe mana acestui grup infractional organizat, care distruge statul de drept si dinamiteaza stabilitatea politica si economica a Romaniei, intr-un moment de instabilitate internationala", afirma opozitia la inceputul textului motiunii de cenzura care ar urma sa fie depusa la Parlament.

Ce i se reproseaza Guvernului Dancila in motiune

Reprezentantii opozitiei ii reproseaza premierului ca, desi la investire documentul aprobat de Parlament se numea ”Programul de Guvernare 2018-2020”, toate actiunile Guvernului l-au transformat in ”Programul de Guvernare dupa anul 2021 ...”, deoarece toate angajamentele au fost amanate dupa aceasta data.

"Salariile cresc dupa anul 2021, pensiile cresc dupa anul 2022, autostrazi si cai ferate NU se construiesc decat dupa anul 2021, constructia spitalelor regionale va incepe tot dupa anul 2021. In acest context, de dispret total fata de programul cu care ati fost investita, putem sa consideram ca, in temeiul art. 103 din Constitutia Romaniei, sunteti demisa de drept si puteti sa va incercati norocul dupa anul 2021", spune opozitia.

"Pentru Liviu Dragnea, ati aruncat Romania intr-o stare de instabilitate politica fara precedent dupa 1989!", li se reproseaza ministrilor si premierului.

"Motiunea de cenzura este depusa impotriva intregului Guvern, care arata de la o zi la alta tot mai obez, cu 27 de ministere, peste 150 de secretari de stat si peste 90 de subsecretari de stat, cu totii platiti regeste pentru lipsa totala de performante. Guvernul arata ca o agentie de ocupare a fortei de munca pentru someri greu de integrat in economia privata, pe care nu i-ar angaja nimeni, nici macar din mila. Cine nu se pricepe la nimic, are sanse sa fie unul dintre ministri in guvernele PSD-ALDE", spun semnatarii documentului.

Opozitia, despre Petre Daea: Se plimba prin targuri si degusta pastrama si must, in vreme ce sute de mii de porci sunt eutanasiati

Sunt criticati dur ministrii Carmen Dan, Petre Daea, Orlando Teodorovici, Tudorel Toader.

"Carmen Dan, ministrul care a dirijat in miez de noapte tunurile cu apa, bastoanele si lacrimogenele impotriva cetatenilor romani pasnici, impotriva copiilor si mamelor, pe care politia si jandarmeria ar fi trebuit sa-i apere, nu sa-i gazeze si brutalizeze, este in opinia dumneavostra un ministru de apreciat. Petre Daea, groparul zootehniei romanesti, care se plimba prin targuri si degusta pastrama si must, in vreme ce sute de mii de porci sunt eutanasiati, iar mii de familii au ramas fara porc de Craciun este expresia competentei marca PSD. „Iexcelenta” sa, Tudorel Toader, aceasta icoana la care se inchina toti condamnatii din penitenciare si recidivistii eliberati prin planul de golire a puscariilor, este un alt mare sinistru, considerat ministru, pe care toti infractorii din Romania il apreciaza, iar oamenii onesti se simt umiliti numai la auzul vocii domniei sale. Eugen Teodorovici, ministrul care inca mai confunda ministerul cu discotecile, va este util ca trompeta anti-europeana, atunci cand vreti sa-i sanctionati pe romanii plecati la munca in strainatate", se arata in motiune.

"In doi ani de zile ati legiferat pentru salvarea de la inchisoare a unui singur om, Liviu Dragnea, fara sa va pese de vietilor romanilor cinstiti. Ati eliberat anul trecut 10 000 de infractori din puscarii si ati facut ca romanii sa se teama in casele lor sa nu fie talhariti si omorati! (...) Pentru Liviu Dragnea puneti in pericol viata romanilor cinstiti!", acuza opozitia.

"Importam tot mai mult mancare si produse de baza"

Guvernului i se mai reproseaza rata mare a inflatiei si faptul ca romanii traiesc tot mai prost.

"Ati luat o tara care avea 0% inflatie si ati dus-o la 5%. Ati facut din ROBOR o adevarata sperietoare nationala, desi aceasta este una dintre oglinzile incompetentei Guvernului condus de dumneavoastra. Oul, untul, branza si covrigul au devenit bunuri de lux in Romania! Avem astazi cea mai dezechilibrata balanta comerciala din ultimul deceniu – importam tot mai mult mancare si produse de baza. Ne veti spune probabil ca exporturile au crescut cu 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Da, dar importurile au crescut cu 16%. Si deficitul s-a adancit. Iar cine spune deficit, spune datorie", se mai arata in motiune.

Executicul Dancila mai este acuzat ca si-a batut joc si de peste 3.000 de primari, indiferent de culoarea lor politica.

"Le-ati furat peste 13 miliarde de lei din excedente, adica agoniseala pentru investitii realizata in anii trecuti, si i-ati trimis pe acestia sa se imprumute la dobanzi uriase ca sa plateasca facturile la utilitati. I-ati pacalit pe alesii si functionarii din administratia locala cu majorari de salarii, fara sa le dati si banii necesari, iar apoi le-ati spus sa se descurce, fiecare dupa cum poate. Ati stiut, inca de anul trecut, ca banii alocati din impozitul pe venit vor scadea de la 20,5 miliarde lei in anul 2017, la numai 15,7 miliarde lei in anul 2018, desi aceste resurse ar fi trebuit sa creasca, pentru ca Guvernul le-a crescut cheltuielile si pretul facturilor de baza. I-ati inselat pe reprezentatii comunitatilor locale ca le acordati 100% din impozitul pe venit, insa, la numai cateva zile de la aceasta promisiune, doamna Dancila a dat un punct de vedere negativ pe proiectul PNL care ar fi rezolvat inca din primavara aceasta problema", spun partidele de opozitie.

Motiune: In scoli nu mai vine nici macar "Cornul si Laptele"

Reprezentantii acestora critica si situatia din Educatie, spunand: "".

In domeniul Sanatatii, Guvernul Dancila este acuzat ca "ministrii PSD-ALDE nici macar nu au curajul sa treaca pragul unui spital din Romania, pentru ca stiu foarte clar ca, de la usa, exista riscul sa se imbolnaveasca, din cauza bacteriilor care misuna nestingherite prin spitale", ca "spitalele romanesti sunt un teren de lupta, un teatru de razboi intre microbi, nesimtire, neglijenta si oameni fragili", concluzia fiind ca ”moartea pandeste in spitalele romanesti”.

In ceea ce priveste infrastructura, opinia semnatarilor motiunii este ca, sub guvernarea PSD-ALDE, Romania inregistreaza cel mai mare deficit de infrastructura din Uniunea Europeana, fie ca vorbim despre autostrazi, fie ca vorbim despre calea ferata si ca in continuare stau nefolositi peste 6,8 mld de euro banii europeni din POIM 2014-2020, aflati la dispozitia Romaniei.

"In continuare dati vina pentru esecul major de la acest capitol pe birocratia de la Bruxelles sau pe «lenea constructorilor»", i se transmite premierului.

"Guvernati numai prin incalcarea legii! Batjocoriti romanii si pensionarii dand legi dupa cum aveti nevoie"

", se mai arata in motiune.

"Exact atunci cand mediul privat cere simplificare si dereglementare, Guvernul a crescut birocratia si supra-reglementarea. Desi economia privata sufera de lipsa fortei de munca, raspunsul Guvernului ramane acelasi – cresteti salariile din pix! Reducerea inegalitatilor sociale se realizeaza numai prin cresterea numarului de locuri de munca, prin investitii de capital si prin investitii publice. Majorati salariul minim fara nicio logica economica, deoarece ati desfiintat practic dialogul cu partenerii sociali", este o alta critica adusa Guvernului.

In ceea ce priveste Justitia, mesajul initiatorilor motiunii este: "Justitia NU este nici despre Dragnea si nici despre Tudorel! Justitia este despre o societate matura si dezvoltata, care functioneaza dupa reguli si dupa valori. Fara o justitie independenta si functionala, nu vom putea spera la nimic bun! Domnia voastra NU ati respectat niciuna dintre obligatiile asumate in fata Parlamentului, in temeiul art.103 din Constitutie! Ati promis ,,Justitie in slujba cetateanului!” si negati prin ceea ce ati facut independenta Justitiei - pe care luptati din toate puterile sa v-o aserviti".

"Doamna Viorica Dancila trebuie demisa fiind responsabila pentru mutilarea legilor justitiei in scopul subjugarii justitiei de catre PSD. Dragnea si ciracii nu vor nimic mai putin decat sa controleze Justitia din Romania numind si revocand procurori si judecatori de rang inalt, controland cariera fiecarui magistrat, controland pe fiecare prin Inspectia judiciara, prin Sectia speciala de investigare a infractiunilor din justitie", considera opozitia.

Guvernul este criticat si pentru manifestarile organizate cu ocazia Centenarului, considerate ca fiind "lipsite de vlaga, de substanta si coerenta".

Liberalii avertizeaza ca atunci cand se va dezbate in Parlament bugetul pe 2019, vor sustine numai un buget care sa garanteze indeplinirea obiectivului national – acela de a adera la zona euro – aceasta insemnand respectarea tuturor criteriilor de convergenta asumate, precum si cresterea convergentei reale, adica eliminarea decalajelor de dezvoltare dintre Romania si celelalte state membre ale UE.

Opozitia anunta ca daca Guvernul Dancila va fi demis, in locul acestuia va propune "un guvern suplu, european, cu maximum 15 ministere si maximum 45 de secretari de stat".

"Vom demara un amplu proces de eliminare a risipei de bani publici, care va incepe cu restructurarea administratiei publice centrale, prin reducerea numarului de agentii guvernamentale si prin restructurarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii din administratia publica centrala. Administratia publica pusa in slujba clientilor, nepotilor si cumetrilor va fi eliminata! Administratia publica locala va trebui sa primeasca o finantare corespunzatoare, prin alocarea a 100% din impozitul pe venit si 80% din redeventele miniere, dar si prin cotele defalcate din TVA", promit initiatorii motiunii.

"Stimati parlamentari. S-a ajuns in momentul in care noi, parlamentarii responsabili, trebuie sa spunem cu totii GATA! AJUNGE! Romania NU e Belina si nu o poti lua pe persoana fizica! Romania NU poate fi capturata de infractori dovediti si de condamnati definitiv si supusa intereselor acestora. Votul FAVORABIL PENTRU MOTIUNEA DE CENZURA nu este un vot pentru initiatori si nici un vot pe culori politice! Este un vot pentru Romania, pentru SALVAREA tarii din ghearele hotilor si ale incompetentilor, care o storc de resurse si care saracesc populatia. Dati dovada ca va doriti ca minciuna si impostura sa nu mai aiba ce cauta in politica romaneasca! Dovediti ca vreti ca anul viitor Romania sa fie reprezentata in Consiliul UE de un guvern si de ministri de care sa nu ne rusinam, iar tara sa fie scapata de o prabusire economica previzibila!", incheie initiatorii motiunii.

In ce conditii poate trece motiunea de cenzura

Potrivit Constitutiei, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.

Motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii.

Motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere.

Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat ca opozitia isi doreste ca motiunea, semnata de 163 de parlamentari, sa fie depusa vineri, sa fie citita luni, apoi, ”undeva pe joi, sa fie votul”.

Daca motiunea de cenzura este respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea.