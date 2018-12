Barna a precizat ca in cadrul intrevederii a intrebat "expres" despre amnistie si gratiere.

"Ambii - si doamna premier si ministrul Justitiei - au spus foarte clar ca nu exista asa ceva in dezbatere in momentul de fata, nu lucreaza la asta, nu se va intampla deocamdata. Am incercat sa solicit un termen - ce inseamna 'in momentul de fata', bineinteles ca n-am primit niciun raspuns. Dar subiectul amnistiei si gratierii ambii demnitari au spus ca nu face parte din intentiile pentru perioada urmatoare", a afirmat liderul USR, intr-o conferinta de presa.

O delegatie a USR condusa de Dan Barna s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

