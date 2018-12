"A fost o intalnire consistenta. Am stat de vorba aproximativ 80 de minute. Ne-am adresat dansei in calitatea de premier. Am trimis punctul de vedere ca emiterea unui OUG pe Justitie ar crea o criza de perceptie, o criza sociala, care ar acoperi preluarea presedintiei Consiliului UE. Am accentual elementul important, al preluarii presedintiei. Romania va prelua presedintia Consiliului UE. O ordonanta ar crea o vulnerabilitate de mesaj, ar decredibiliza Romania in UE", a declarat Dan Barna, potrivit Adevarul.ro.

La discutii au mai fost prezenti parlamentarii USR Stelian Ion, Cristian Ghinea si Vlad Gheorghe, dar si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.