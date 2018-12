"USR a depus 850.000 de semnaturi la Camera Deputatilor pe data de 21 septembrie, cand s-au implinit sase luni de la publicarea in Monitorul Oficial, iar pe data de 26 octombrie presedintele grupului de initiativa, avocatul Mihai Badea, a depus o solicitare la Camera Deputatilor pentru trimiterea initiativei catre Curtea Constitutionala.

«Am aflat cu stupoare ca semnaturile pentru Fara Penali in functii publice nu au ajuns nici acum la CCR, desi acest lucru trebuia realizat inca de la finalul lunii octombrie. Liviu Dragnea refuza trimiterea semnaturilor catre Curtea Constitutionala, motiv pentru care cerem expres ca saptamana viitoare in Biroul Permanent sa fie introdusa cererea nostra pe ordinea de zi, pentru transmiterea semnaturilor. Ne confruntam cu o incercare de blocare a initiativei pe care o sustin peste un milion de oameni. Liviu Dragnea refuza sa transmita semnaturile de la Secretariat la CCR», a declarat presedintele USR Dan Barna.

Potrivit legii 189/1999 privind revizuirea Constitutiei de catre cetateni la Art.6 (2): Camera Parlamentului la care a fost inregistrata initiativa legislativa a cetatenilor va trimite originalele listelor de sustinatori la Curtea Constitutionala, pastrandu-si o copie a acestora. Ulterior, CCR are la dispozitie 60 de zile pentru a se pronunta asupra constitutionalitatii initiativei. Presedintele Camerei Deputatilor, care are doua condamnari penale, vrea sa stopeze un eventual referendum al initiativei Fara Penali in functii publice. USR va face tot ce-i sta in putinta pentru ca vocea romanilor care au semnat initiativa sa ajunga in Constitutia Romaniei.

Initiativa Fara Penali in functii publice propune ca articolul 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de a fi ales, sa fie completat cu un nou alineat, avand urmatorul continut: «Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii»", se arata intr-un comunicat al formatiunii.