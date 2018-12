"Alianta Vestului, proiect lansat recent de primarii din Oradea, Cluj, Timisoara si Arad , reprezinta un eveniment politic si institutional important si complex/ inainte sa imi formez o opinie pe acest subiect am citit documentul adoptat, declaratiile celor implicati si analizele facute de specialisti.

In acest moment pot sa formulez cateva concluzii bazate pe date si analize:



1. Obiectivele enuntate in declaratia facuta publica sunt exclusiv pozitive: infrastructura, dezvoltare, tehnologie , servicii de sanatate si edicatie, strategie institutionala moderna, samd / toate orasele din Romania si toti primarii ar trebui sa isi propuna asa ceva

2. Discursurile politicianiste si de nationalism isteric indreptate impotriva Aliantei Vestului nu au nicio baza/ nu exista nicio intentie serioasa din partea primarilor sau a locuitorilor din respectivele orase de a sustine o actiune secesionista fata de statul roman - pentru cei care trateaza in mod serios tema miscarilor secesioniste este evident ca nu exista nicio similitudine cu Catalunia , Scotia sau Tara Bascilor/ este bine sa izolam aceste abordari stupide si demagogice

3. Este evident ca aceste comunitati (si multe altele din tara) nu pot accepta un sistem politic de tip 'Teleorman' sau 'Vrancea'/ modelul feudal, falimentar, corupt si retrograd inventat in aceste zone si extins recent la nivelul Guvernului si al Parlamentului este repudiat in mod natural nu doar de Cluj, Oradea sau Timisoara dar si de Iasi, Bacau, Constanta sau Ploiesti/ incercarea de a forma o alianta care sa atenueze din efectele nocive ale actualei Puteri centrale (analfabeta, incompetenta si obedienta unui grup politic infractional) este legitima



4. Daca suntem sinceri vom recunoaste cu totii ca ne dorim sa traim si sa ne crestem copiii in orase care se dezvolta in directia in care o fac Oradea sau Timisoara (nu Alexndria sau Turnu Magurele)/ experienta pozitiva acumulata de aceste orase din Vest trebuie folosita pentru a schimba in bine toate comunitatile din Romania



5. Guvernul Central nu trebuie in niciun caz sa blocheze dezvoltarea acestor orase dinamice / trebuie sa foloseasca parghiile pe care le are pentru a sprijinii acele zone mai sarace sa prinda din urma acest “tren al modernizarii” ( la fel cum incearca Uniunea Europeana prin politica fondurilor structurale de coeziune)!

6. Faptul ca toti cei 4 primari semnatari sunt membri ai PNL nu ma deranjeaza/ ii cunosc personal pe primarii PSD din Iasi, Bacau , Constanta sau Sectorul 3 din Bucuresti si cred ca au exact aceeasi mentalitate moderna si orientata spre viitor

7. Este in interesul nostru dar si al locuitorilor din aceste orase mai dezvoltate din Vestul tarii ca eforturile nationale sa fie canalize pentru ca si in Estul sau Sudul Romaniei sa exista o strategie de dezvoltare accelerata/ Romania moderna nu trebuie sa promoveze o saracie egala pentru toti (cum a fost in timpul regimului comunist) ci o prosperitate si dezvoltare cat mai coerenta si coeziva.

In final - cred ca ar trebui sa nu ne supere si sa nu ne sperie deloc Alianta Vestului/ sa incurajam toate orasele din Romania sa isi propuna modele similare de dezvoltare / sa folosim resursele europene si ale bugetului mational pentru proiecte de coeziune ( nu pentru a transforma primarii in “sclavi politici”)/ si sa ne dorim ca toata Romania sa mearga intr-o alianta a dezvoltarii!", a scris Victor Ponta pe Facebook.