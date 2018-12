"Nu avem voie sa slabim eforturile in lupta impotriva coruptiei si fraudei, daca dorim sa avem o societate prospera si democratica atat la nivel national, cat si la nivel european. Sunt aproape 20 de ani de cand la nivelul Uniunii graviteaza ideea crearii unui drept penal european, in vederea unei protectii mai eficiente si unitare a intereselor financiare ale UE si ca un mijloc concret de punere in aplicare a acestui drept penal european in statele membre", a spus Jurma, la Conferinta europeana Impactul Regulamentului UE privind instituirea Parchetului European.

Ea a mentionat ca fenomenul fraudei impotriva bugetelor publice, fie ca este vorba de fonduri nationale sau de fonduri europene, reprezinta o forma de coruptie in sens larg.

"Folosirea de mijloace frauduloase pentru obtinerea de fonduri publice, deturnarea de fonduri publice in scopuri individuale, achizitii publice cu incalcarea legii in beneficiul unor interese private, frauda fiscala la scara mare si multe alte forme de frauda impotriva bugetelor publice au ca efect final impiedicarea dezvoltarii comunitatii, scaderea calitatii vietii si accesul la produse de proasta calitate. In multe situatii, aceste fraude se comit cu participarea sau prin coruperea unor functionari publici sau demnitari ai statului", a spus Jurma.

Conform acesteia, in ultimii 5 ani DNA a trimis in judecata 1.048 de persoane pentru comiterea unei infractiuni privind fondurile europene, scrie Agerpres.

"Prejudiciile constatate in cauzele care au fost trimise in judecata in acesti 5 au fost de aproximativ 120 de milioane de euro in dauna bugetelor UE sau a bugetului national (...). Infractiunile privind fraudele europene au adesea elemente transnationale, astfel incat procurorii DNA desfasoara activitati de cooperare judiciara internationala pentru strangerea de probe. (...) Avem dosare in care colaboram atat cu OLAF, cat si cu colegi din alte state membre", a declarat Jurma.

Ea a mentionat ca Regulamentul de infiintare a procurorului european instituie o competenta partajata intre Parchetul European si autoritatile nationale competente, potrivit careia, de principiu, fraudele peste un anumit prag valoric sau care au produs consecinte grave asupra bugetelor UE revin in competenta Parchetului European, iar celelalte raman in competenta autoritatilor nationale.

Jurma a declarat ca va exista o cooperare intensa intre procurorul european si autoritatile nationale.

Directorul general al Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), Ville Itala, a spus ca institutia pe care o reprezinta a avut intotdeauna o relatie foarte buna cu Romania si in special cu DNA. El a mentionat ca DNA a fost un partener cooperant si activ si a afirmat ca OLAF are nevoie de astfel de parteneri puternici.

Directorul general al OLAF a afirmat ca Romania a sustinut Parchetul European de la inceput, iar tara noastra este unul dintre membrii fondatori. El a declarat ca statele membre care participa la Parchetul European sunt chemate sa asigure ca acesta functioneaza fara probleme si in mod eficient, fapt ce inseamna legislatie penala puternica si instrumentele adecvate pentru a-si duce la indeplinire mandatul.

Ville Itala a adaugat ca, in calitate de director general al OLAF, va face toate eforturile sa stabileasca o cooperare buna cu procurorul-sef european.