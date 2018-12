"In sedinta de Guvern de astazi a fost adoptata o OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul Sanatatii. Practic, punem in acord legea privind reforma in domeniul sanatatii cu ceea ce este prevazut in Codul fiscal in ceea ce priveste modalitatea de dobandire/ incetarea calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate de catre persoane fizice care obtin venituri, altele decat cele din salarii. Asadar, actul normativ prevede pastrarea calitatii de asigurat si dreptul la pachetul de baza al persoanelor care au obtinut venituri din pensii, din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din drepturi de proprietate intelectuala, din activitati independente in baza contractelor de activitate sportiva, din arenda, din asocieri cu persoane juridice contribuabili, pana la data de 15 martie 2019, atunci cand se depun noile declaratii privind obligatiile de plata", a precizat Nelu Barbu.

El a adaugat ca incetarea calitatii de asigurat are loc dupa expirarea perioadei pentru care au fost depuse declaratiile, daca acestea nu sunt depuse pentru perioada urmatoare, scrie Agerpres.

"A fost luata aceasta decizie pentru a se asigura continuitate si pentru a se asigura fiecarei persoane accesul la servicii medicale si la pachetul de baza", a mai spus Nelu Barbu.